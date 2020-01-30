ФСБ опубликовала видео задержания сотрудников подпольного оружейного цеха под Калугой

Калуга, 30 января. Видео задержания работников стрелкового клуба «Паритет-СВ», создавших в Калужской области фабрику по переделыванию охотничьего оружия в боевое, опубликовал в четверг Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Согласно сведениям ведомства, в ряды преступной группы входили руководители и рядовые сотрудники спортивно-стрелкового клуба в калужском городе Юхнов. Злоумышленники открыли на базе клуба цех по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое, следует из сообщения.

На кадрах запечатлено задержание незаконных оружейников на площадке стрелкового тира. Также на видео показано найденное и изъятое оружие: модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки, карабины и пистолет-пулемет Шпагина.

Кроме того, сотрудники ФСБ показали мастерскую со станками и приборами стрелкового оружия. В результате оперативных действий было изъято свыше 1,2 тысячи стволов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России нашли тайник с оружием в клубе в Калужской области.