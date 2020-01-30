Нетаньяху встретился в аэропорту с помилованной Путиным израильтянкой Иссахар

Москва, 30 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с израильтянкой Наамой Иссахар, которая была помилована президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара встретились с Наамой Иссахар и ее матерью Яффой в московском аэропорту «Внуково».

«Очень тронут встречей с вами. Теперь пора возвращаться домой», — сказал премьер-министр, обращаясь к Нааме и ее матери.

Напомним, Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». При себе у нее обнаружили около 10 граммов гашиша. Позднее гражданке Израиля было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. В октябре 2019 года суд приговорил Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотических веществ.

Позднее Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к российскому лидеру с просьбой о помиловании Иссахар. 23 января в ходе визита в Иерусалим Владимир Путин встретился с матерью Иссахар, заверив ее, что «все будет хорошо». 29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар, после чего она была освобождена из-под стражи. Позднее Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Владимиру Путину за помилование Иссахар.