Святенко заняла пост главы комитета Совфеда по социальной политике

Москва, 30 января. Совет Федерации освободил от должности председателя комитета по социальной политике Валерия Рязанского. На этот пост была избрана сенатор Инна Святенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Совфеде назвали причину ротации.

«Валерий Владимирович Рязанский — наш хороший друг, товарищ, коллега — восемь лет возглавлял комитет по социальной политике. Не по случаю хочу искренне сказать, что он делал это профессионально, содержательно, очень ответственно подходил к работе. Но всегда приходит время перемен, ротаций, прихода сенаторов из других регионов», — прокомментировала принятое решение спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание, что Рязанский «никуда не уходит», а займет должность первого заместителя председателя, которая ранее была у Святенко.