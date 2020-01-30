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Святенко заняла пост главы комитета Совфеда по социальной политике

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Святенко заняла пост главы комитета Совфеда по социальной политике

Москва, 30 января. Совет Федерации освободил от должности председателя комитета по социальной политике Валерия Рязанского. На этот пост была избрана сенатор Инна Святенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Совфеде назвали причину ротации.

«Валерий Владимирович Рязанский — наш хороший друг, товарищ, коллега — восемь лет возглавлял комитет по социальной политике. Не по случаю хочу искренне сказать, что он делал это профессионально, содержательно, очень ответственно подходил к работе. Но всегда приходит время перемен, ротаций, прихода сенаторов из других регионов», — прокомментировала принятое решение спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Святенко заняла пост главы комитета Совфеда по социальной политике

Она обратила внимание, что Рязанский «никуда не уходит», а займет должность первого заместителя председателя, которая ранее была у Святенко. 

«Инна Юрьевна, поздравляем вас с избранием. Планку Валерий Владимирович поднял очень высоко. Когда плохо работают, приходишь и сразу можно себя проявить — а тут будет сложновато. Опирайтесь на опыт Валерия Владимировича, на его поддержку, поддержку членов комитета. Хочу вам искренне пожелать успехов», — посоветовала Матвиенко.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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