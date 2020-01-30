Бредихин и Головашин увидели в «сделке века» Трампа удар по палестинцам

Израиль и Палестина, возможно, и не смогут решить все свои проблемы, их мирное сосуществование должно строиться на взаимовыгодных условиях. В свою очередь Соединенные Штаты, предлагая «сделку века», преследуют свои интересы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический обозреватель, публицист Владимир Головашин и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Сделка века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетел в Москву, чтобы рассказать президенту Российской Федерации Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию, которую предложил глава США Дональд Трамп.

«Мы обсудим «сделку века» и развитие событий в регионе», — ранее привела слова Нетаньяху пресс-служба израильского правительства.

Текст «сделки века» объемом в 181 страницу состоит из политического и экономического разделов. В основе политической части документа находится принцип «два государства для двух народов»: наряду с Израилем на карте мира появится Палестина.

Кроме того, предполагается, что в документе оговаривается, что Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.

Отметим, что позиция Россия состоит в том, что вопрос «сделки века» должны решить сами евреи и арабы — без посредников. В свою очередь Палестина уверена, что необходимо собрать ближневосточный квартет для решения этого вопроса.

США преследуют свои цели

По словам Владимира Головашина, история показывает, что посредничество третьих стран при разрешении конфликтов далеко не всегда приносит пользу. А если приносит — то не бывшим участникам конфликта, главной задачей которых является заключение мира на взаимоприемлемых условиях.

«Так, в войне России и Турции 1877–1878 годов победило не русское оружие, а Германия и Британия, которые, не сделав ни единого выстрела, обесценили для нашей страны итоги Сан-Стефанского мира на Берлинском конгрессе. И подобных примеров хватает», — пояснил Владимир Головашин.

По словам эксперта, участниками этого ближневосточного конфликта уже долгие годы являются палестинцы и Израиль. И, как показывает та же история, множество различных планов мирного урегулирования, которые в разные годы неоднократно предлагали США, так и остались на бумаге.

«Израиль и Палестина, возможно, и не смогут решить все свои проблемы. Однако мирное сосуществование этих стран возможно лишь только на основе взаимного диалога — все третьи страны, предлагающие свое посредничество, в первую очередь преследуют свои интересы», — заключил Владимир Головашин.

Удар по палестинцам

Как отметил Антон Бредихин, трамповская «сделка века» бьет по палестинцам, лишает их перспектив на независимость и никогда не будет принята палестинским народом. Москва же проводит последовательную политику по формированию баланса сил в регионе.

«Россия выступает с особой позицией: Иран и Турция благодаря Москве находят общий язык, Сирия очищается от террористов, Египет стремится к ЗСТ с ЕАЭС. Оттого и американцы, терпящие фиаско за фиаско, стали «хромой уткой» в регионе. Им пора уходить с поднятой головой, иначе придется бежать с подмоченной репутацией после таких вот предложений», — считает Антон Бредихин.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.