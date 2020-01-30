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Орбакайте показала, как выглядит ее нога после перелома

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Орбакайте показала, как выглядит ее нога после перелома

Майами, 30 января. Известная российская певица Кристина Орбакайте показала, как выглядит ее нога после перелома. Артистке приходится носить специальный ортопедический сапог, чтобы кости срослись как надо.

«Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу. Надеюсь на понимание и поддержку», — рассказала певица в Instagram.

Подписчики Орбакайте пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления и посоветовали ей взглянуть на ситуацию с другой стороны — травма позволит ей отдохнуть и провести время с семьей.

«Выздоравливайте, Кристина. Иногда жизнь нам выписывает тормоза, может это ваш ангел-хранитель вас оберегает. Так что отдохните», — пишет некая Татьяна.

«Кристи, скорейшего вам выздоровления. Набирайтесь сил и не расстраивайтесь. Посмотрите на это с другой стороны: время, проведенное с семьей, бесценно. Дайте им теперь возможность позаботиться о вас», — отмечает другой пользователь.

Директор Орбакайте Александр Качан заявил в разговоре с Пятым каналом, что пока не знает, при каких обстоятельствах певица сломала ногу, однако уточнил, что в настоящий момент она находится в США. Представитель артистки подчеркнул, что перелом лодыжки — это обыденная травма, в которой нет ничего экстраординарного. Все, что остается в данной ситуации — это ждать выздоровления.

Отметим, что Орбакайте живет на две страны. Певица и ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов, имеют недвижимость в Нью-Йорке, Майами и Москве. Земцов и дочь Орбакайте Клавдия являются гражданами США.

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Источник: Пятый канал
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