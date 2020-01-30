Майами, 30 января. Известная российская певица Кристина Орбакайте показала, как выглядит ее нога после перелома. Артистке приходится носить специальный ортопедический сапог, чтобы кости срослись как надо.

«Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу. Надеюсь на понимание и поддержку», — рассказала певица в Instagram.

Подписчики Орбакайте пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления и посоветовали ей взглянуть на ситуацию с другой стороны — травма позволит ей отдохнуть и провести время с семьей.

«Выздоравливайте, Кристина. Иногда жизнь нам выписывает тормоза, может это ваш ангел-хранитель вас оберегает. Так что отдохните», — пишет некая Татьяна.

«Кристи, скорейшего вам выздоровления. Набирайтесь сил и не расстраивайтесь. Посмотрите на это с другой стороны: время, проведенное с семьей, бесценно. Дайте им теперь возможность позаботиться о вас», — отмечает другой пользователь.

Директор Орбакайте Александр Качан заявил в разговоре с Пятым каналом, что пока не знает, при каких обстоятельствах певица сломала ногу, однако уточнил, что в настоящий момент она находится в США. Представитель артистки подчеркнул, что перелом лодыжки — это обыденная травма, в которой нет ничего экстраординарного. Все, что остается в данной ситуации — это ждать выздоровления.

Отметим, что Орбакайте живет на две страны. Певица и ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов, имеют недвижимость в Нью-Йорке, Майами и Москве. Земцов и дочь Орбакайте Клавдия являются гражданами США.