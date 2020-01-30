Малькевич призвал ужесточить закон о митингах, чтобы ЕСПЧ перестали использовать против РФ

За два года число жалоб на Россию в Европейский суд по правам человека выросло почти вдвое и составило в 2019-м четверть из почти 60 тысяч обращений в инстанцию. По словам главного редактора журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрия Берестнева, рост связан с массовой подачей жалоб на задержания на митингах и условия содержания под стражей. По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, ЕСПЧ используется как инструмент давления на РФ, а российское законодательство о митингах гораздо мягче, чем в европейских странах, и его следует ужесточить.

Если в 2017 году в ЕСПЧ было подано почти восемь тысяч жалоб против России, в 2018-м — 11,7 тысячи, то в 2019-м — более 15 тысяч жалоб. Из 884 решений, которые вынес ЕСПЧ в прошлом году, 198 касались России. Об этом говорится в статистическом отчете ЕСПЧ за 2019 год, распространенном в среду.

«То, что происходит, в русле послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства говорил, что должен быть установлен приоритет российского законодательства над международным. Потому что это неправильно, когда россияне выстраиваются в очередь в европейскую судебную инстанцию, чтобы пожаловаться на все подряд, а она выносит тенденциозные решения против нашей страны, поддерживая русофобскую истерию», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей журналист и общественный деятель Александр Малькевич.

Президент Фонда защиты национальных ценностей обратил внимание, что ЕСПЧ не обнародовал информацию о том, сколько «желтых жилетов», участвовавших в протестах во Франции, пожаловались на французские власти, которые жестоко разгоняли их, используя дубинки, щиты, слезоточивый газ и водометы.

«А сколько демонстрантов, выступавших за независимость Каталонии, подали в ЕСПЧ жалобы на испанские власти, которые заточили их в тюрьмы на сроки, превышающие десяток лет? У нас нет по-хорошему агрессивных российских НКО, которые могли бы задавать неудобные вопросы Западу и запрашивать у ЕСПЧ информацию, которая могла бы дискредитировать демократию в европейских государствах. Если уж говорить о соблюдении прав человека в Европе, то картина должна быть полной, не ограничивающейся только критикой в наш адрес. Но это Западу невыгодно, ему нужно выставить Россию антидемократическим, полицейским государством. Хотя в нашей стране участники несанкционированных митингов, организованных по западным методичкам и на западные же средства, я считаю, легко отделались. В тех же Франции или Испании все было бы гораздо жестче. У нас правоохранительные органы довольно лояльны», — полагает Малькевич.

Он предположил, что ЕСПЧ вообще не принимал жалобы от французских и испанских демонстрантов, пострадавших от агрессивных действий полиции и властей.

«ЕСПЧ используется как инструмент против России. И кто консультирует и подталкивает россиян жаловаться в эту инстанцию? Ответ на этот вопрос известен», — сказал Малькевич.

Это те же силы, что призывают людей участвовать в массовых беспорядках, распространяют в Сети памятки и маршруты так называемых «прогулок» и всячески пытаются вмешаться в дела РФ и подорвать российское общество изнутри. По мнению Малькевича, российское законодательство о несанкционированных митингах следует ужесточить, чтобы люди задумывались, в чем они участвуют и стоит ли это участие денег, которые им могут платить организаторы.