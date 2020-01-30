Появились самые детальные в истории кадры Солнца

Москва, 30 января. Астрономы получили самые детальные в истории фотографии поверхности Солнца, изучение которых поможет им расшифровать данные, собираемые зондом Parker Solar Probe при полетах через атмосферу звезды. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).

Кадры удалось получить благодаря американскому телескопу DKIST на Гавайях. На снимках можно разглядеть объекты размером до 30 километров.

Руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле указал, что магнитное поле светила пока остается главным камнем преткновения для ученых.

«Для раскрытия всех важнейших тайн Солнца мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали с расстояния в 150 млн км, но и очень точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы светила», — указал эксперт.

По его словам, для получения ответов на все астрофизические загадки нужно «видеть» то, как устроено магнитное поле Солнца у его поверхности в самых мельчайших деталях.

С помощью телескопа ученые намерены создать подробный снимок короны звезды и изучить строение Солнца.

Отмечается, что солнечная активность может влиять на спутниковую связь, GPS и вызывать отключение электроэнергии на Земле.