Онищенко призвал обеспечить Дальний Восток продовольствием из-за китайского коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрыть границы с Китаем на Дальнем Востоке в связи с острой ситуацией распространения коронавируса 2019-nCoV. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости поддерживать жизнедеятельность регионов Дальнего Востока собственными силами, так как российские города тесно экономически связаны с Китаем.

Как известно, закрытие границ с Китаем является мерой, принятой правительством с целью нераспространения заболевания на территории Российской Федерации.

«Сегодня было подписано соответствующее распоряжение, оно пошло в работу», — заявил Мишустин в начале заседания правительства.

Согласно документу, все виды сообщения будут закрыты на пограничных пропускных пунктах в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также на пунктах в Забайкальском и Приморском краях.

Как утверждает Геннадий Онищенко, граница с Китаем у нас закрыта еще с 25 января, когда страна начала праздновать свой Новый год, традиционно связанный с активными перемещениями граждан.

«Китайцы прекратили работу таможни, а значит, технически закрыли границы. Мы со своей стороны приостановили сообщение с Китаем, и это правильно», — сказал Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, по словам парламентария, регионы Дальнего Востока экономически имеют тесные связи с Китаем, которые проявляются в поставках различных товаров из-за близкой границы.

«Нужно обеспечивать жизнедеятельность этих регионов, потому что они вплотную завязаны на Китай. Прежде всего, это касается самых необходимых продуктов», — сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов также объяснил, что нынешние меры правительства по нераспространению опасного заболевания в России вполне соответствует текущей ситуации.

«Меры достаточные, но нужно смотреть за развитием ситуации. По недавним прогнозам, пик распространения вируса будет 10 февраля. Если угроза будет нарастать, то можно будет применить более жесткие меры», — сообщил он.

К тому же, по словам депутата, эпидемия коронавируса влияет не только на здоровье людей, но и на экономику Китая.

«Если мы в нее интегрированы, то на нас это также будет влиять. Понятно, что «Аэрофлот» и РЖД будет страдать в связи с ограничениями перемещений. Однако самое главное это жизни и здоровье людей, и потому все меры оправданны», — добавил Тумусов.

Напомним, в конце декабря в китайской Ухани произошла вспышка тяжелой пневмонии, вызванной новой разновидностью коронавириса. Жертвами заболевания уже стали более 130 человек, а количество больных перевалило за семь тысяч. Наиболее трудная ситуация сейчас остается в провинции Хубэй.

На данный момент в России пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Пациентов с подозрением на 2019-nCoV немедленно доставляют в медицинские учреждения и тщательно обследуют. Роспотребнадзор уже усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе.