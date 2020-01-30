Блогер Макаренко назвал заявления Навального по Мишустину вводящей в заблуждение болтовней

Москва, 30 января. Псевдорасследования одиозного главы ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан иноагентом) Алексея Навального напоминают цирк и направлены исключительно на достижение корыстных интересов скандального жулика. Об этом заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

Он прокомментировал новый «труд» так называемого борца с коррупцией, посвященный вступившему в январе в должность премьер-министра РФ Михаилу Мишустину.

В своем «расследовании» Навальный утверждает, что у нового главы Кабмина РФ «слишком много» квадратных метров недвижимости, а также интересуется, откуда у супруги премьера имеются сотни миллионов рублей.

Макаренко отметил, что потуги Навального очернить руководителя правительства оторваны от реальности.

«Все расследования Навального — это просто какой-то цирк. Все, что он делает по методике европейского искажения действительности и истории, закрывая глаза на реальность, правду, искажая известные факты и придумывая какие-то обвинения, ничего общего с действительностью не имеет, как и квалификации юриста и адвоката, которыми он себя называет», — сказал он в интервью Nation News.

Блогер также призвал СМИ «прекратить тиражировать заявления жулика Навального», нечистоплотность которого доказана судом. Блогер считает, что мнение главы ФБК нельзя принимать во внимание.

По словам Макаренко, «расследования» Навального — «обычная болтовня», которая вводит общество в заблуждение и, таким образом, работает на руку главе ФБК, помогая в достижении его корыстных интересов.

Ранее посвященный Мишустину «опус» Навального обсудили в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бубубу». Экс-юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов, активистка Мария Бутина и продюсер RT Митя Леонтьев сошлись во мнении, что фонд исполнил заказ на премьер-министра, который принес оппозиционерам многотысячное «вознаграждение» на биткоин-кошелек. Кроме того, в истории блогера про премьер-министра обнаружили много нестыковок.