Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам Ленинграда хлебом

Москва, 30 января. Городской совет Керчи объяснил ситуацию с хлебом, подаренным ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда. Властей города удивила негативная реакция пользователей соцсетей на поздравление с годовщиной освобождения города.

Пресс-секретарь городского совета Диана Ушакова объяснила, что ветеранам в этот памятный день подарили не обычный хлеб, а знаменитые караимские пироги с мясом и картофелем ручной работы. Испечь их для блокадников вызвалась татарская община Керчи, ее представители хотели поучаствовать в поздравлении героев.

«Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские», — добавила Ушакова.

Как отмечает «ФедералПресс», возмущение вызвал не только хлеб, но и внешний вид чиновниц, которые поздравляли ветеранов, не сняв при этом верхнюю одежду. Ушакова объяснила, что делегация торопилась, желая уделить внимание каждому из живущих в Керчи блокадников.

«Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен», — уточнила пресс-секретарь.

Напомним, что вручили героям блокадного Ленинграда не только пироги, но также цветы и медали. На официальном портале горсовета Керчи появился фотоотчет с поздравления. На кадрах видны улыбки ветеранов, которые поблагодарили власти города за теплые слова и подарки. Как уточняет НСН, в Керчи проживают 11 блокадников Ленинграда.

Осада города длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, блокадное кольцо прорвали 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года удалось полностью освободить город. В осажденном Ленинграде за почти 900 дней погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей — историки по-прежнему не могут прийти к точным данным.