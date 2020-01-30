Путин поручил Кабмину РФ подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

Москва, 30 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабмину РФ до 1 марта 2020 года подготовить предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим заключенным концлагерей и других категорий соотечественников. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

Согласно президентскому поручению, денежную выплату обязаны получить инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа граждан, отмеченных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и прочих мест насильственного содержания, сформированных фашистами и их единомышленниками во время войны.

Уточняется, что речь идет о выплате гражданам РФ, систематически проживающим на территории страны, а также указанным лицам — россиянам, постоянно проживающим в прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 марта этого года.