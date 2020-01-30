Навальный получил «аванс» за расследование по Мишустину — основной платеж придет позднее

В эфире стрима RT «Прекрасная Россия бубубу» экс-юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов, активистка Мария Бутина и продюсер RT Митя Леонтьев обсудили очередное фейковое расследование о премьер-министре Михаиле Мишустине, выпущенное Алексеем Навальным. Ведущие сошлись во мнении, что фонд реализовал заказ на премьер-министра, за который оппозиционеры получили многотысячное «вознаграждение» на биткоин-кошелек. Однако, учитывая среднюю стоимость псевдо-расследований Навального, это только аванс, а основная многомиллионная сумма поступит позже.

В среду, 29 января, RT провел очередной стрим «Прекрасной России бу-бу-бу», в тему которого входило обсуждение «расследования» Алексея Навального о премьер-министре РФ Михаиле Мишустине. Ведущие передачи активистка Мария Бутина, экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев сошлись во мнении, что оппозиционер снова состряпал фейк, который был выгоден «определенным людям».

По словам ведущих, в истории Навального про Мишустина слишком много нестыковок. Например, непонятно, каким образом блогер и его команда могли заполучить кадры с дрона, который якобы летал над дачей премьер-министра, ведь доподлинно известно, что дома высокопоставленных лиц хорошо охраняются. Серуканов вспомнил про инцидент, случившийся в 2016 году, когда он работал с Навальным. Тогда сотрудники ФБК проводили съемки в элитном поселке Барвиха, сорванные сотрудниками спецназа, не оценившими попытки вмешательства в частную жизнь состоятельных людей.

Более того, ведущие заметили, что «расследование» было откровенно слабым, без четкой фактуры, с большим количеством недочетов и пространных рассуждений. Навальный утверждал, что данные о Мишустине у него были с 2015 года, которые он по неизвестной причине утаивал на протяжении пяти лет. В ходе обсуждения Серуканов и Леонтьев отметили «нетипичность» действий Навального, который обычно сразу публикует все имеющиеся у него сведения. Ведущие сделали вывод, что это чей-то политический заказ, выполненный ради очернения репутации премьер-министра.

Бикоины за «заказуху»

По странному совпадению за несколько минут до выпуска фейка о Мишустине на биткоин-кошелек Навального поступила сумма, равная 0,59 BTC, что по нынешнему курсу составляет порядка 350 тысяч рублей. На следующий день после публикации «расследования» снова была переведена сумма в 0,16 BTC (около 95 тысяч рублей).

Подобные транши происходят, фактически, перед каждым крупным «расследованием» ФБК и сразу после, однако этот похож лишь на «аванс».

В 2018 году биткоин-кошелек Навального, например, пополнился на десятки миллионов, переведенных в то же время, когда свет увидели ролики о депутате Госдумы Леониде Слуцком (9,5 млн), председателе Пенсионного фонда Антоне Дроздове (5,8 млн) и телеведущем Сергее Брилеве (5,6 млн).

Обычно «гонорары» за ролики составляют несколько миллионов рублей, это значит, что полноценную оплату за свои труды по Мишустину Навальный еще не получил.

Прибыльный бизнес ФБК

За 2019 год ФБК выпустил десятки заказных «разоблачений» о российских политических деятелях, ориентированных, в основном, на неспособную к анализу информации аудиторию. Заказчики высоко оценивали псевдо-расследования Навального и щедро за них платили. Однако при детальной проверке фактов выясняется, что каждое «сенсационное расследование» основано на манипулировании фактами, а любой сомнительный эпизод биографии любого человека трактуется Навальным в пользу «стороны обвинения».

Недавно в свет вышел очередной фейк, связанный с журналисткой Наилей Аскер-заде и банкиром Андреем Костиным. За него Навальный получил около пяти миллионов рублей в криптовалюте.

«Расследование» ФБК коснулось «собственного» самолета, на котором летала журналистка. Навальный приложил фотографии из Instagram телеведущей и сведения о перемещениях бизнес-джета. На деле оказалось, что еще в 2018 году самолет был продан белизскому оффшору If Company Ltd, собственники которого неизвестны.

То же касалось обвинений по поводу «супер-яхты». Судно, как оказалось, не принадлежит Наиле — владельцем является оффшорная компания с Маршалловых островов.

Очевидные нестыковки не помешали Навальному опубликовать эту «сенсацию» на свой YouTube-канале. Абсолютно дезориентированные фанаты обеспечили ему достаточно высокое количество просмотров, на что и рассчитывал основатель ФБК.

Фейки — способ жить красиво

Навальный и весь его признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» при помощи вбросов раскачивают политические настроения россиян, чтобы в дальнейшем организовывать несанкционированные митинги с сопутствующими беспорядками и хаосом. Оппозиционеры выполняют заказ влиятельных спонсоров, которым выгодно продвижение западной повестки, имеющей целью раскол России.

Однако организация беспорядков — далеко не главная цель сотрудников ФБК. За штамповку лже-расследований они получают хорошие деньги, растрачиваемые на атрибуты роскошной жизни: дорогостоящие путешествия, брендовую одежду, люксовую недвижимость. Их совершенно не заботит благополучная жизнь граждан страны — Навальный готов передернуть любые факты и преподнести их своей аудитории всего за несколько биткоинов.

Когда поступит следующий транш за «расследование» по Мишустину и сколько готовы за это платить спонсоры — покажет история крипто-кошелька Алексея Навального.