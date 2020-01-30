Ракета «Корона» поможет России в изучении дальних объектов Солнечной системы

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин допустил, что технология дозаправки на орбите поможет РФ в изучении дальнего космоса.

Ранее ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра Макеева Александр Вавилин сообщил, что разрабатываемая в настоящее время многоразовая одноступенчатая ракета «Корона» имеет возможность орбитальной дозаправки. Такое возможно во время стыковки двух одинаковых ракет с последующим переливом топлива из одной в другую. Для осуществления процедуры каждый носитель получает стыковочный узел с функцией стыковочно-заправочного блока.

«Ракета будет работать как бы в сдвоенном режиме — оба «мозга» решают одну задачу. После того как дозаправились, рассоединяемся и садимся», — сказал Вавилин.

Комментируя эту новость, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что подобная идея возникала еще на заре космической эры, просто пока не получила реализации. Однако возможность дозаправки на орбите Земли может существенно помочь при изучении дальних объектов Солнечной системы.

«Наверное, в такой технологии есть смыл: большая часть топлива из одной ракеты передается другой, и уже она отправляется к дальним объектам той же Солнечной системы. Ракета-донор при этом может снизить орбиту и под действием силы гравитации сначала начать падение, а потом нормально приземлится на аэродроме назначения. То есть, это может быть полезно при изучении дальних границ и объектов звездной системы», — пояснил эксперт.

В перспективе на орбите планеты может быть размещена полноценная заправочная станция, к которой время от времени будут прилетать корабли-заправщики и передавать ей топливо для будущих дальних космических миссий. Дело в том, что при стандартном выведении космического корабля на околоземную орбиту огромное количество топлива тратится именно на отрыв корабля от земли и его подъем.

«Соответственно, если корабли будут заправляться уже на орбите, то смогут больше взять с собой полезной нагрузки — научного оборудования и т. д. Вот только сейчас реализация программы размещения заправочных станций и даже вот таких ракет выглядит не очень рентабельно, к тому же у нас пока нет средств на реализацию еще и этого проекта. Потом, со временем, может быть, но не сейчас. Однако хорошо, что уже на моменте проектирования ракеты эту функция заложена», — заключил Галкин.

Напомним, в январе сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщили, что тяжелую ракету «Ангара-А5», предназначенную для испытания системы аварийного спасения перспективного лунного космического корабля «Орел», во время полета предлагалось разрушить. Разработкой «Короны» ГНЦ Макеева (входит в «Роскосмос») занимается в инициативном порядке более 20 лет. Согласно проекту, носитель предназначен для выведения на околоземную орбиту более семи тонн полезной нагрузки, после чего допускает контролируемый спуск на Землю.