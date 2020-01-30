Глава Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибе

Москва, 30 января. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

«Главы генштабов Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о ситуации в Идлибе», — говорится в сообщении​​​.

Напомним, Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации с 12 января. 15 января боевики нарушили режим перемирия в Идлибе. Террористы атаковали позиции армии Сирии на нескольких участках фронта в провинции Идлиб, а также обстреляли окраины города Алеппо. 16 января подразделения Сирийской арабской армии были вынуждены возобновить боевые действия против боевиков.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 9 января 2020 года в результате обстрелов со стороны боевиков погибли более 120 мирных жителей Сирии. Кроме того, в результате боевых столкновений с бандформированиями погибли 211 военнослужащих сирийской армии.

Кроме того, власти Сирии открыли три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из подконтрольных боевикам районов Идлибской зоны деэскалации. Пункты пропуска находятся в районе поселений Эль-Хадер в Алеппо, Абу-эд-Духур в Идлибе и Хабит в Хаме. Сирийские власти заранее оповестили мирных жителей о порядке перехода через пункты пропуска.