Дебошир справил нужду на пассажира летящего в Сочи самолета

Сочи, 30 января. Неадекватный пассажир самолета компании «Аэрофлот» устроил дебош на борту, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 17 января, самолет выполнял рейс из Москвы в Сочи. 46-летний Сергей Волков встал в проходе и начал испражняться на одного из пассажиров.

Мужчина закатывал глаза и не реагировал на окружающих, при этом от него не пахло спиртным. По прибытии в Сочи дебошира передали в руки правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сняли с рейса пьяную дебоширку, которая должна была лететь в Турцию.