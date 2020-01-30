Депутат Бессараб назвала заслугой Путина индексацию социальных выплат

Москва, 30 января. Ежегодная индексация социальных выплат в России является заслугой президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Помимо тех ежегодных поручений, которые он давал об индексации выплат и пособий, в этом году в послании президент отметил, что необходимо занести в конституцию соответствующие изменения об индексации пенсий и социальных выплат», — отметила она в разговоре с iReactor.

По словам депутата, необходимо также повышать пособия и пересматривать всю потребительскую корзину, на основе которой формируется минимальный размер оплаты труда. Правительство РФ займется этими расчетами в текущем году, чтобы к следующему представить новую потребительскую корзину, более точно соответствующую современным реалиям.

В новую корзину будут входить такие не учитываемые прежде расходы, как оплата Интернета и мобильной связи. Все необходимые изменения будут внесены уже в следующем году.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором призвал реализовать ряд социальных реформ. Глава государства предложил увеличить размер маткапитала и расширить его применение, а также закрепить в Конституции РФ обязательную индексацию пенсий. Поправки в конституцию сперва пройдут согласование в парламенте, а затем будут вынесены на всероссийское голосование.