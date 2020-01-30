Пустой Пекин и безлюдная Китайская стена: коронавирус придал КНР эффект постапокалипсиса

В столице Китая объявлено о новой стадии вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Городской комитет по делам здравоохранения Пекина сообщает о возросшем числе заболевших (в том числе, вторично) и переносчиков вируса. С 31 января ограничивается железнодорожное сообщение России с Китаем, также 31 января будет принято решение о режиме полетов из и в КНР.

Федеральное агентство новостей пообщалось с россиянкой Анной Ян, которая несколько дней назад покинула Китай. Девушка рассказала нам о пустом Пекине, санитарных блокпостах, постапокалиптическом виде с Великой Китайской стены и настроении обычных китайцев.

«Я московский преподаватель аштанга йоги, но сейчас живу и работаю в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, — рассказывает Анна Ян. — Про вирус я узнала 20 или 21 января, причем от друзей вне Китая и сначала понятия не имела, насколько все серьезно. На новогодние каникулы я уехала в Пекин, и в день моего приезда, 21 января, еще было все открыто. Но уже на второй день стало все понятно. Закрыли основные достопримечательности, люди стали исчезать с улиц, постепенно стали закрываться мелкие магазинчики, торговые центры».

Распространение вируса, как мы уже знаем, пришлось на каникулы в честь китайского Нового года, поэтому сначала было не очень понятно — закрывались ли магазины на выходные или на время объявленной эпидемии.

«Наша студия йоги в Чжэнчжоу сейчас не работает, — говорит Анна. — Официального распоряжения закрывать ее не было, только рекомендация продлить каникулы. Сейчас по решению руководства мы закрыты. Склоняемся к тому, чтобы перевести часть уроков в онлайн-формат и не подвергать опасности преподавателей и учеников. Я полностью поддерживаю решение руководства, потому что у нас большие группы. На каникулы люди разъехались по всей стране, рассредоточились по провинции, там активно общались, социализировались и теперь возвращаются. Конечно, сейчас собирать группу и начинать вместе практиковать было бы равноценно суициду. Мы решили подождать, понаблюдать за тем, как будут развиваться события, и продолжить работу, когда пройдет карантин».

По словам Анны, в Пекине сейчас закрыты дворцы и монастыри, входы охраняются, информации о дате открытия туристических мест пока нет. В продуктовых магазинах очереди — люди закупаются впрок, другие активно пользуются службами доставки. Не работают развлекательные центры, клубы, рестораны, типичные для этого времени года новогодние рынки. Словом, никакого шопинга и развлечений.

В отелях на входе бесконтактным термометром замеряют температуру каждого гостя — обязательной процедуре подвергаются даже те, кто выходят из гостиницы на несколько минут и возвращаются снова. Перед входом в ресторан гостиницы персонал следит за тем, чтобы каждый посетитель обрабатывал руки антисептиком из санитайзера.

«И абсолютно все в масках, — отмечает собеседница агентства. — В Пекине достать их уже практически нереально. Они все раскуплены и их нет в продаже. Хорошо, что я привезла их с собой из Чжэнчжоу».

В целом, Пекин сейчас производит крайне сюрреалистичное впечатление, делится Анна. Пустые проспекты, парки, туристические улицы, закрытые аттракционы, малолюдное метро, рестораны с перевернутыми стульями — все это больше напоминает кадры из фильма про постапокалипсис, а пустынная площадь Тяньаньмэнь, самая большая в мире, возможно, впервые оправдывает свое название «Врата небесного спокойствия».

«Сейчас вы не увидите ничего из тех картинок, какие вы представляете при слове «Пекин», — говорит Анна Ян. — Нет народных гуляний, нет туристов, нет фейерверков, нет самих китайцев. При этом ощущение очень спокойное».

В то же время Китай во время вспышки нового коронавируса — уникальное место для отважных путешественников. Анна рассказывает, как им с другом удалось найти лазейку и пробраться на закрытую Великую Китайскую стену.

«Мы были там совершенно одни! Было так пустынно, словно уже настал конец света. Работал динамик, из которого на повторе звучали слова: «Добро пожаловать, пройдите к кассам, чтобы получить билет». Все вместе это создавало очень мощный и очень странный эффект».

На некоторых остановках вдоль дорог установлены санитарные посты, где у проезжающих замеряют температуру и записывают их данные. В Китае ограничивается автобусное сообщение между городами. Для въезда в провинцию на автомобиле нужно подтверждение проживания в регионе.

Ухань, первый очаг вируса, заблокирована и изолирована полностью.

«Власти стараются договориться с людьми, чтобы те путешествовали поменьше, — объясняет Анна. — Китайцы очень ответственно относятся к рекомендациям своего комитета по здравоохранению и стараются действительно не переезжать между провинциями и не выходить из дома в городах. Они очень патриотично настроены, доверяют властям, которые в прошлом купировали атипичную пневмонию. По моим наблюдениям, китайцы не паникуют: следят за новостями и мерами правительства, ждут, что скоро всех спасут. При этом им кажется, что в зараженном Китае безопаснее, чем за его пределами. Когда я сказала знакомым, что уезжаю из страны, мне посоветовали вернуться в Чжэньчжоу (Хэнань), потому что «в Китае уже понимают, как бороться с вирусом, а что творится в остальном мире — неизвестно».

Выехать из Пекина и покинуть Китай оказалось несложно, рассказывает Анна Ян. В аэропорту нет ажиотажа из-за массового отъезда. На контроле проверяют температуру, уточняют, был ли человек в Ухани за последние две недели.

«При этом моему другу из России оказалось непросто поменять билеты российской авиакомпании S7, — говорит девушка. — За обмен билетов в этой чрезвычайной ситуации компания запросила такую сумму, что дешевле оказалось улететь в Сеул, а оттуда через Казахстан в Москву».

Сейчас в Китае продолжаются каникулы, но по заявленному плану 3 февраля все должны вернуться в свои города и выйти на работу.

«Я надеюсь, что эту дату сдвинут, потому что вакцины до сих пор нет, лекарства тоже, а количество заболевших растет», — говорит собеседница ФАН.

На момент публикации материала Национальный комитет по здравоохранению КНР сообщает о 7711 подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом, 31 тяжелом случае, 170 смертельных исходах и 170 выздоровлениях.

По обновленным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае возросло до 7830 человек. Об этом сообщает местная газета «Жэньминь жибао».

Также к этому часу стало известно о том, что Россия закрыла границу на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение 30 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.