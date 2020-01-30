Маркелов считает заявление о поддельных фото Освенцима антироссийским сигналом

Москва, 30 января. Заявление сводной сестры узницы нацистских концлагерей Анны Франк Евы Шлосс о поддельных фотографиях освобождения Освенцима — часть информационной войны против России, заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее Шлосс в интервью британской газете Daily Mail заявила, что фотографии, на которых запечатлено освобождение Освенцима советской армией, — подделка. Она утверждает, что не видела у солдат фотоаппаратов во время освобождения концлагеря. При этом в 2012 году Шлосс говорила, что красноармейцы помогали узникам лагеря.

По мнению политолога, подобным образом делаются все заказные информационные истории. Маркелов указал, что Шлосс нашли, чтобы «создать видимость аргументированности антироссийских информационных сигналов».

«Когда эти сигналы не остаются одиночными, они образуют некий тренд против России. Так организуются информационные войны. Не сама эта Ева Шлосс вышла с таким заявлением», — сказал эксперт в интервью изданию «Слово и дело».

Очевидно, что Шлосс могла по разным причинам не увидеть советских военкоров, которые запечатлели освобождение концлагеря. То, что у красноармейцев не было фотоаппаратов, не может вызывать подозрений. Советские солдаты выполняли боевую задачу по освобождению узников лагеря и, учитывая вероятное сопротивление охраны Освенцима, держали в руках оружие. Где-то рядом с ними шли военные корреспонденты, которые и фиксировали происходящее на пленку.

Маркелов уверен, что заявление Шлосс — очередной эпизод информационной войны против России. Запад в очередной раз пытается переписать историю Второй мировой войны и исказить роль Советского союза в победе над нацизмом. По мнению политолога, Россия должна реагировать на подобные выходки не только дипломатическими заявлениями и просветительскими лекциями.

«Нам нужно тоже наращивать противодействие. Нужно находить свои какие-то факты и очевидцев, находить какие-то неожиданные ходы и т.п. Другое дело, что России довольно сложно донести свою точку зрения до западной аудитории через крупные западные СМИ. Особенно, когда идет такая идеологическая война накануне 75-летия победы над нацизмом», — добавил Маркелов.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимости пересмотра итогов.