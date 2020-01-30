Минобороны РФ назвало провокацией сообщения об ударах ВКС в сирийском Идлибе

Москва, 30 января. В Минобороны России опровергли сообщения СМИ об ударах ВКС РФ по госпиталю и пекарне на окраине сирийского Идлиба.

Распространенные сведения в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией.

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России «госпиталя и пекарни» в районе населенного пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб — информационная провокация», — говорится в сообщении МО РФ.

В Минобороны уточнили, что российская авиация в этом районе Сирии никаких боевых задач не выполняла.

Так в российском военном ведомстве прокомментировали публикации иностранных СМИ об «авиаударе российской авиации в Сирии», в результате которого якобы погибли мирные жители.

Мнимая бомбардировка якобы произошла в Идлибе — единственной провинции Сирии, которая седьмой год находится в руках боевиков.