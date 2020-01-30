Политолог Данилов заявил, что раскол в «Яблоке» может породить нового Навального

Москва, 30 января. Внутренние конфликты «Яблока» могут привести к тому, что партия войдет в новый избирательный цикл без людей и внятной программы. Об этом заявил исполнительный директор центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Ранее эксперт полагал, что в «Яблоке» «царит мертвящая партийная дисциплина», однако в партии произошел очередной раскол, связанный с выбором председателя московского отделения.

«На самом деле им сейчас не время выяснять отношения относительно руководства партии», — подчеркнул Данилов.

По мнению эксперта, подобные разборки нужно устраивать уже после голосования по поводу поправок к Конституции РФ и после 2024 года, когда завершится электоральный цикл.

«Эти скандалы ведут к тому, что партия может пропустить важный ход. Они могут войти в избирательный цикл без программы, без людей и только со своими скандалами», — отметил политолог.

Данилов признался, что удивлен ситуацией, сложившейся в региональном отделении «Яблока», и огорчен неспособностью федерального руководства партии навести порядок.

«Это вызывает некоторое недоумение у меня как наблюдателя со стороны. И даже как человека, который когда-то за эту партию голосовал», — сказал Данилов в беседе с корреспондентом «Политики сегодня».

Также эксперт опасается, что раскол в «Яблоке» может породить новую одиозную фигуру вроде скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, в ноябре 2019 года в московском отделении «Яблока» прошла конференция по рабочим вопросам, на которой решили провести выборы председателя. Им стал Сергей Иваненко. 29 января «Ведомости» сообщили, что столичные «яблочники» хотят опротестовать эту кандидатуру, поскольку о выборах стало известно в последний момент.

«Процедура такая предусмотрена уставом, поэтому мухлежа я никакого не вижу», — прокомментировал ситуацию экс-председатель московского отделения партии Сергей Митрохин.

Член федерального политкомитета «Яблока» и бывший ее председатель Эмилия Слабунова тоже не увидела нарушений процедуры. Она уверена, что с партией все будет в порядке.

«Есть процедуры, которые позволяют всем высказать свою позицию. Найти компромиссное решение», — отметила Слабунова.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии Федеральному агентству новостей предположил, что этот раскол может привести к роспуску московского отделения партии. Он также отметил, что в «Яблоке» наблюдаются постоянные проблемы с внутрипартийной демократией.