Улетевший в Берлин Албуров не смог опровергнуть информацию о встрече с Ходорковским

В «Шереметьево» был замечен улетающий в Берлин сотрудник «отдела расследований» ФБК Георгий Албуров. Стрингеры попытались узнать цель визита, но работник фонда предпочел не отвечать. Албурова спросили, собирается ли он встречаться там со спонсирующим российскую оппозицию Ходорковским. Эту информацию сотрудник ФБК опровергнуть не смог и убежал на посадку.

Отреагировал Албуров только у себя в Twitter, попытавшись неудачно отшутиться о произошедшем и оскорбить стрингеров.

Напомним, что для сотрудников ФБК частые заграничные поездки стали традиционными. В 2019 году Албуров вместе с Навальным вылетали в США. Пытаясь запутать следы, на видео из аэропорта они называли точку назначения Ростовом. А в декабре 2019 года основатель фонда летал в Лондон к бизнесмену Евгению Чичваркину, который стал «финансовой прокладкой» блогера, основав британское отделение ФБК. По словам самого сбежавшего предпринимателя, структура нужна для упрощения передачи в российский ФБК средств, пожертвованных иностранными гражданами.