Симферополь, 30 января. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что санкции Вашингтона напоминают книгу жалоб в магазине, от которой нет никакого толка.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью РФ и полуостровом через мост​​​. Кроме того, под ограничительные меры попали временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а также премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они были внесены в аналогичный список Европейского союза.

Как пишет РИА Новости, Поклонская сравнила новые санкции США с бесполезной книгой жалоб в магазине.

«Туда что-то пишут, ругаются. Но толку от этого нет. Вот эту книгу жалоб мне напоминают санкции США. Я думала, там уже страницы кончились и все наши люди ходят под санкциями. Оказывается, нет. Сериал продолжается», — подчеркнула депутат.

При этом она пошутила, что для всех политиков под санкциями «нужно придумать медальки» хотя бы из шоколада.

Крым воссоединился с РФ после проведенного на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.