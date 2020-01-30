Медведчук назвал поездку Зеленского в Давос провалом для Украины

Киев, 30 января. Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) оказалась провалом для страны. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады подчеркнул, что у Зеленского оказалась повестка, абсолютно провальная для экономического форума. Составлена она была, по его мнению, без какого-либо понимания положения Украины в мире.

Вину за неудачное участие Зеленского в форуме Медведчук возложил на команду президента.

«Можно сделать неутешительный вывод о том, что «свита проиграла короля» вчистую. Скандалы, связанные с окружением Зеленского, затмили выступление президента», — подчеркнул депутат.

Медведчук в подтверждение своих слов привел несколько примеров. Президент вместо рассмотрения экономических вопросов рассказывал потенциальным инвесторам «хорошо известные факты о конфликте с Россией», а также «строил воздушные замки, говоря о членстве Украины в Евросоюзе».

Ранее израильский телеканал Arutz 7 пришел к похожему выводу. Журналисты назвали провальным выступление Зеленского на ВЭФ в Швейцарии. СМИ обратили внимание, что президент произносил речь перед практически пустым залом, в котором присутствовали лишь несколько десятков человек. Заявления Зеленского израильские журналисты посчитали абсурдными.

Тем временем директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко раскритиковал другую речь, на этот раз произнесенную Зеленским в ходе недавнего визита в Польшу. Например, говоря об освобождении Освенцима, президент напомнил об участвовавших в этой операции украинцах, но не упомянул о роли Красной армии.