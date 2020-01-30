На мероприятиях в Крутах националисты призвали «изгнать с Украины всех москалей»

Празднества, посвященные 102-й годовщине так называемой «битвы под Крутами» (Черниговская область), 29 января в очередной раз превратились в шабаш украинских националистов. Подробнее — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Расположенная в 30 километрах от города Нежина железнодорожная станция «Круты», где в 1918 году подразделения Красной армии во главе с Рейнгольдом Берзиньшем и Михаилом Муравьевым разгромили отряды самообороны так называемой «Украинской народной республики», вновь стала ареной для пиара крайне правых украинских организаций. На сей раз поведение «сознательных патриотов» явно пошло вразрез с планами организаторов действа, изначально заявившими, что в нынешнем году в указанном районе пройдут лишь «концерт-реквием» и «историческая реконструкция».

Гостей, прибывших в Круты автомобильным транспортом, встретило некое подобие базара в сочетании с балаганом. Местные умельцы демонстрировали оформленные под книги Тараса Шевченко и Леси Украинки фляжки для спиртного, здесь же продавались и крепкие алкогольные напитки с претендующими на оригинальность названиями «Тещин яд» и «Слеза московита». Уже отведавшие хмельного напитка некоторые участники мероприятия пустились в пляс и, направляя в сторону востока невидимые ружья, грозили Москве «тотальной войной».

Представитель делегации раскольничьей Православной церкви Украины громко заявил своему руководителю, что «служить молебен на сухую голову» он не собирается, и в доказательство своих намерений опустошил граненый стакан водки, купленной тут же, что называется, по случаю. Эту картину с интересом и долей зависти наблюдали пожарные из Нежина, на форменных куртках которых почему-то было написано польское слово «Straz» («Охрана»).

Тех, кто приехал на указанное мероприятие пригородными электропоездами, ждало иное «развлечение». За полчаса до открытия памятных торжеств закрылся шлагбаум на главном железнодорожном переезде, в результате чего десятки «паломников» оказались отсеченными от основной группы. Некоторые вынужденно задержавшиеся активисты сначала спели гимн Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), а затем включили на мобильных телефонах песни украинских поп-звезд. При этом малолетние потенциальные участники события, именовавшие себя «юными казаками», авторитетно заявили, что «переезд перекрыли русские» и что «скоро Украина перекроет Москве кислород».

В ожидании начала торжеств разношерстная публика националистов вела полемику. Некий седовласый активист, представившийся «самым лучшим диссидентом», внезапно набросился на представителя «Национального корпуса» с обвинениями в «пассивности».

«Я вот в 70-х годах дважды выходил с пикетами против советской власти, а вы не можете или не хотите убрать от власти [президента Украины Владимира] Зеленского, который продал советам нашу страну», — вещал пожилой человек, для убедительности сопровождая речь нецензурной бранью.

В ответ «седовласый активист» в такой же нецензурной форме получил направление для последующего своего движения.

Сам по себе митинг-реквием оказался, если так можно выразиться, пресным. Цветы в память о погибших украинских солдатах и студентах УНР возложили чиновники областной и районной администраций, а театрализованное представление не получилось из-за отсутствия одного из персонажей, которому было поручено играть красноармейца. После торжественного салюта военнослужащие ВСУ принялись собирать простреленные гильзы и требовали от вездесущих ребятишек «вернуть железо, потому что можно получить по голове».

На какой-то момент указанное действо охватил хаос: люди полезли на импровизированную сцену, дабы сфотографироваться с одетыми в костюмы солдат-петлюровцев актерами, а кто-то даже позволил себе закурить возле ящика с пиротехникой. Под определенный контроль ситуацию взяли праворадикалы. Так, активист объединения «Свобода» потребовал от звукооператора поставить запись гимна Украины, а, когда толпа успокоилась, прочел лекцию о превосходстве украинской нации над всеми остальными народностями, проживающими как на Украине, так и на Земле. Взобравшийся на сцену его идейный соратник, позиционирующий себя как «потомка героя [запрещенной в РФ] УПА»1 и представившийся «батькой Остапом», призвал «изгнать с Украины всех москалей, чтобы в обозримом будущем о «русском духе» и воспоминания не было». Этот призыв вызвал жидкие аплодисменты.

«Украинский патриотический дух» присутствовавшим явно поднял ранее упомянутый клирик из ПЦУ, который, к тому времени уже изрядно «причастившись», констатировал, что «против новой незалежной церкви существует заговор и что русских попов нужно гнать с Украины вместе со всеми другими москалями». В итоге батюшка фактически договорился до полной ереси, завершив свой спич сначала фразой «Слава Украине!», а затем (уже с меньшей уверенностью) — «Слава Богу!».

Завершением мероприятия в Крутах стали концерт самодеятельности и так называемое «шествие национально сознательных граждан». В шествии приняли участие активисты организаций крайне правого толка, которые после прихода к власти на Украине команды Владимира Зеленского свою активную деятельность приостановили.

«Мы вернемся и депортируем всех москалей в их Московию!» — клятвенно пообещали они.

Под конец дня 29 января полиция «депортировала» восвояси около 30 находившихся в неадекватном состоянии «патриотов».

«Теперь целый год будем жить спокойно», — сказал корреспонденту ФАН местный житель Андрей Степанович, заявивший, что он — русский, и что «убираться» никуда не собирается.

1 Организация запрещена на территории РФ.