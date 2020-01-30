Участник шоу «Последний герой» Давидыч чуть не погиб на съемках на Филиппинах

Москва, 30 января. Автоблогер Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) едва не погиб во время съемок телепроекта «Последний герой» на Филиппинах, медикам понадобилось 16 часов, чтобы вернуть мужчину с того света. Об этом сообщает издание Starhit.

Отправляясь в поездку, Китуашвили не учел, что давнее хроническое заболевание — сахарный диабет — может сыграть с ним злую шутку. После прохождения ряда сложных испытаний на невыносимой жаре мужчина в какой-то момент почувствовал недомогание — потерял сознание и чуть ли не впал в кому.

Бригаде медиков понадобилось 16 часов, чтоб привести Давидыча в чувство. Врачи диагностировали у блогера гипогликемию.

«Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое... будто выпил бутылку водки», — признался после случившегося Эрик.

В одной команде с Китуашвили оказались участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, актриса Наталья Бардо, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воевода, актриса Лукерья Ильяшенко, танцор Евгений Папунаишвили, актриса театра и кино Елена Проклова и рэп-исполнитель Птаха.

Давидыч известен как организатор движения стритрейсеров «Смотра.ру». В 2016 году скандального блогера арестовали за махинации на сумму свыше 8 миллионов рублей. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, но в прошлом году освободили.