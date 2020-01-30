Депутат Говорин рассказал, как «пьяные» январские праздники унесли жизни тысяч россиян

Январские праздники традиционно проходят за праздничным столом и нередко сопровождаются обильными возлияниями спиртного. Неумеренность в употреблении алкоголя несет опасность не только для здоровья, но и для жизни наших граждан. За последние 20 лет только по причине «пьяных» январских праздников было потеряно 145 тысяч россиян, утверждает депутат Государственной думы Николай Говорин.

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о планах по сокращению употребления алкоголя в нашей стране, о просветительских мерах пропаганды трезвого образа жизни и возможном возвращении принудительного лечения алкоголизма в РФ.

Катастрофические цифры

— Николай Васильевич, не могли бы вы тезисно обозначить перспективы регулирования рынка алкоголя в нашей стране?

— Сегодня мы можем говорить, что пьянство, алкоголизм и их социально-медицинские последствия являются чрезвычайно серьезным фактором, который влияет на высокую смертность населения, особенно мужчин. Я смею утверждать, что сверхсмертность мужчин (особенно трудоспособного возраста) тесно ассоциирована как раз с избыточным потреблением крепких алкогольных напитков.

Около 40% смертей мужчин трудоспособного возраста прямо или косвенно ассоциирована с пьянством, с тяжелыми формами опьянения и связанными [с ними] заболеваниями. 65% самоубийств связано с алкоголем (конечно, не считая детских и подростковых суицидов). ДТП, убийства, утопления… Я уже не говорю об отравлениях алкоголем.

Цифра катастрофическая: в совокупности около 500 тысяч смертей в год в России прямо или косвенно связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Именно это обуславливает то, что наши мужчины живут на 10-11 лет меньше среднемировых показателей. В условиях серьезных демографических вызовов, когда, к сожалению, снизилась рождаемость за 2019 год, естественная убыль увеличилась. Меры в отношении борьбы с алкоголизмом должны быть последовательными. Они должны быть продолжены и по некоторым позициям усилены.

— Требуются ли здесь какие-либо законодательные новеллы?

— В настоящее время регуляция алкогольного рынка осуществляется 81-м федеральным законом. Он включает в себя ряд серьезных позиций. Главное достижение последнего времени — это осуществление регуляции оборота алкоголя и спиртосодержащих жидкостей в рамках системы ЕГАИС. Это здорово, конечно. Да, и на солнце бывают пятна, но в целом этот закон позволил пристально контролировать этот рынок.

В настоящее время мы пытаемся сделать так, чтобы этот законопроект был распространен в том числе на медицинский спирт. Есть попытки, чтобы через систему ЕГАИС регулировать и метиловый спирт. Что касается медицинского спирта — его производят в разы больше, чем это необходимо для медицины. И, естественно, скажем, лишь доля уходит в медицину и здравоохранение.

— А остальной спирт?

— А остальное контролируется недостаточно успешно государством. Оно уходит и создает условия для создания контрафактной продукции. Перед нами стоит задача по осуществлению контроля за оборотом спиртосодержащей жидкости, наведению порядка в части того, чтобы это было под контролем государства, чтобы мы могли свести до минимума появление и распространение суррогатной алкогольной продукции. Хочу сказать, что за последние годы, конечно, тут большие успехи есть. Я вспоминаю пресловутые 1990-е годы и начало 2000-х, когда реки разного рода спиртов, типа «Рояль», лились рекой. Это была трагедия. Но и сегодня та ситуация, которая существует, не устраивает нас.

Северный стиль

— В России много пьют?

— Сейчас мы употребляем 13 литров спирта в год на душу населения. Но главная беда — употребление преимущественно крепких алкогольных напитков. И в этой ситуации я говорю о задаче снижения уровня потребления алкоголя.

Нам нужно снизить спрос на спиртное, особенно среди детей и подростков, сформировать у них иммунитет к алкоголю. Следует мотивировать молодежь к здоровому образу жизни, к тому, чтобы нести ответственность за свое здоровье, научить их его сохранять и укреплять. Здоровье — это непреходящая ценность. Мы всем миром должны вести такую просветительскую работу.

— Но есть достаточно взрослые люди, которые употребляют алкоголь и не планируют от него отказываться...

— Мы должны объективно информировать граждан, которые потребляют алкоголь, о том, что надо снижать потребление именно крепкого алкоголя. Поймите меня правильно: никто не собирается вводить в России сухой закон. Но [необходимо изменить] северный стиль, укоренившийся в нашей стране, — когда пьют в основном водку и другие крепкие спирты, и пьют их мегадозами. Мегадозами! Чувство меры отсутствует...Этот северный стиль опасен.

— Что вы имеете в виду?

— Вот посмотрите, прошли январские праздники. Количество смертей за январь будет на семь тысяч больше, чем в обычный, другой месяц. За 20 лет только по причине январских праздников было потеряно 145 тысяч граждан...

— Ужасная цифра.

— Это говорит о том, что люди не знают меры. Людям нужно говорить, что лучше употребить вино, но не стаканами пить водку. Это должна быть широкая информированность. Меры, направленные на снижение спроса, должны быть определяющими. Это будет, может быть, через систему специального нормативно-правового регулирования, формирования законодательства в части повышения ответственности за свое здоровье.

Это серьезная тема для нашей страны. Мы все сваливаем на врачей, но ведь здоровье — это дорога с двусторонним движением. А когда человек пьет, неправильно питается, отрастил себе живот, курит, а потом требует здоровья — это неправильно. Мы должны с этим работать.

Сейчас идет диспансеризация населения, а значительная часть людей не является на диспансеризацию. Как их замотивировать? Придите — это бесплатно, врачи посмотрят ваше сердце, послушают ваши легкие, сделают анализ, кардиограмму, возьмут онкомаркеры. Не идут. А вот если машину человек купил, он не забудет, что надо прийти на техосмотр. Мы должны проводить воспитательную работу, менять отношение к себе наших граждан.

Принудительно лечить пьяниц

— Какие еще планы есть у вашего комитета?

— Еще одна группа мер — это меры, направленные на усиление контроля за качеством лечения лиц, страдающих алкоголизмом, ведущих аморальный образ жизни, пьянствующих. Они составляют значительный удельный вес лиц, совершавших преступления.

Мы ведем трудную работу по созданию законодательства обязательного лечения или медицинской реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью и ведущих асоциальный образ жизни, представляющих опасность для себя и для окружающих.

В отношении этих лиц необходимо решать вопрос об их обязательном лечении. Это необходимо, если от их пьянства страдает семья, если они склонны совершать преступления, тащат деньги из дома, крадут вещи даже у своих детей, ведут паразитический образ жизни. Как с ними поступать? Их тоже не мало. Принудительное лечение в стране, к сожалению, прекращено. Может быть помните, раньше были лечебно-трудовые профилактории? Сейчас их не стало.

— Вы предлагаете восстановить в определенной форме ЛТП?

— Нет, возврата профилакториев не будет. Вопрос стоит в том, чтобы мы применяли методы обязательного принуждения к проведению медицинской реабилитации лиц, которые страдают алкоголизмом и которые совершили административные правонарушения. Судьи — как правило, люди очень мудрые. Они видят, что причина этих нарушений — пьянство.

Во время решения [вопроса] об объемах ответственности, необходимо отправить человека на медицинское освидетельствование. А в случае, если по результатам этого освидетельствования ему будет вынесен диагноз «алкогольная зависимость», тогда судья помимо вынесения наказания (штрафа, например) обяжет его в реабилитационном центре пройти лечение. Это абсолютно гуманный путь. Во многих странах, на опыт которых мы ссылаемся, действует подобная система. Я был в американской тюрьме, в психиатрических больницах. До 70% лиц с алкогольной зависимостью, находящихся там, [оказались в этих заведениях] по решению суда. Это очень правильно.

Но создавать никаких новых отделений или возрождать ЛТП не надо. Наша наркологическая служба сможет оказывать помощь этому контингенту. Полагаю, не обязательно при этом действовать через стационирование, это может быть и амбулаторное лечение.