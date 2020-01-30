Донецк, 30 января. Власти ДНР из-за большого спроса на республиканские паспорта планируют увеличить штат сотрудников миграционной службы и сократить время на оформление документов. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Журналисты спросили у него, возможно ли ускорение процесса оформления республиканских паспортов. Как уточнил руководитель на встрече с активом общественного движения «Донецкая Республика», на данный момент властями рассматривается комплекс процедур. В Донбассе могут упростить процедуру выдачи паспортов ДНР.

«От увеличения штата сотрудников Миграционной службы МВД, до сокращения времени на проверочные мероприятия», — подчеркнул он.

Также Пушилин констатировал значительное увеличение спроса на паспорта ДНР с началом оформления документов гражданина РФ в упрощенном порядке.

Напомним, примерно 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ушедшем году получили российское гражданство. Президент России Владимир Путин 17 июля 2019 года подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Ранее в МВД подсчитали, сколько жителей России имеют второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) иностранного государства. Согласно сведениям ведомства, таковых насчитывается свыше 543 тысяч.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.