Москва, 30 января. Законодательство России в отношении организаторов и участников незаконных акций требует обязательного ужесточения, например, увеличения размеров штрафов. Такое мнение выразил политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки. Демонстранты недовольны пенсионной реформой и работой президента страны Эммануэля Макрона. Полиция часто применяет против топлы слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Захаров считает, что превентивные меры в России просто необходимы, чтобы не допустить подобной ситуации. По его мнению, действующее наказание не всегда мотивирует провокаторов отказаться от радикальных идей.

«Думаю, следует повысить планку штрафа, при этом отправлять на принудительные общественные работы на 14 суток», — цитирует его NewInform.

Напомним, летом прошлого года в столице прошла череда незаконных акций, которую устроили сторонники основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального. «Оппозиционеров» не допустили до выборов в Мосгордуму, поскольку в собранных за них подписях был превышен порог брака, в том числе найдены «мертвые души».

Несанкционированными митингами протеже Навального решили надавить на избиркомы. Причем действовали они крайне агрессивно: от их рук пострадали стражи порядка, на которых провокаторы нападали с кусками асфальта и перцовыми баллонами в руках. СК РФ возбудил уголовные дела.