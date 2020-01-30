Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» не дает приблизиться вражеским кораблям к берегу, произвести атаку на порт, объекты гражданской инфраструктуры или высадить десант. О значимости комплекса в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Усиление Каспийской флотилии

В Дагестане прошла торжественная передача БРК «Бал» Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«БРК «Бал» предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии», — говорится в сообщении.

Расчеты БРК «Бал» могут вести ракетную стрельбу залпами или осуществлять одиночные пуски в заданное время. Большую часть времени ракета летит над поверхностью моря, затрудняя таким образом ее перехват.

Одна пусковая установка БРК «Бал» может за считанные секунды произвести залп более чем 50 ракетами.

Мощное оружие

Как отметил Андрей Иванов, сама по себе система «Бал» способна защищать порты и береговую линию не только на Каспии. И все это прекрасно понимают. Система не дает приблизиться вражеским кораблям к берегу, произвести атаку на порт, объекты гражданской инфраструктуры или высадить десант. Это очень мощное оружие.

«Представьте, судно неприятеля подходит на достаточно большом расстоянии к берегу и начинает обстрел. Сколько в истории было случаев, когда с моря были атакованы города. И речь может идти далеко не только об уничтожении военных объектов, но просто как об акции устрашения. Но с такой системой как «Бал» все подобные планы оказываются просто тщетными. Учитывая, что конфликтов в море потенциально очень много в мире, система «Бал» может представлять интерес для многих стран. Вообще, система может стать для России не только свидетельством окрепшей оборонной мощи, но фактором геополитики, как уже стали, например, наши системы ПРО С-400», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, сам по себе факт переговоров с той или иной страной о продаже С-400 вызывает буквально бурю эмоций на международной арене. При этом у Китая есть проблемы со спорными островами в Юго-Восточной Азии, а американцы постоянно намекают на то, что их флот готов противостоять Китаю. С системами «Бал» все угрозы Вашингтона уже не будут звучать так грозно, как сегодня.

«Или, скажем, с помощью систем «Бал» можно будет защитить берега КНДР, если те же американцы вдруг вздумают вместе с японцами шантажировать Пхеньян. Думаю, что и Иран не откажется от таких систем. Так вот сам факт переговоров о том, что Россия может кому-то такие системы поставить, будет иметь очень сильное воздействие. Конечно, пока система должна пройти необходимую апробацию. И для этого логично выбрано Каспийское море. Прикаспийские государства имеют хорошие отношения с Россией, никому не придет в голову высаживать свой десант или обстреливать города в Дагестане», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт уверен, что после успешных исследований «Бал» будет во всех других флотах. Система прикроет и Севастополь, и Северный морской путь. А потом станет сильным инструментом геополитического влияния Москвы, заключил Андрей Иванов.

БРК «Бал» расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью полета в несколько сотен километров.

В то же время российские комплексы «Панцирь-С» за все время своего боевого применения сбили примерно 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных уголках мира. В Сирийской Арабской Республике работают две группировки «Панцирей»: на авиабазе «Хмеймим» и у сирийской армии.