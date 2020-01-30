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Благодаря БРК «Бал» угрозы США перестанут звучать серьезно

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Иванов: из-за систем «Бал» никому не придет в голову высаживать десант в Дагестане

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» не дает приблизиться вражеским кораблям к берегу, произвести атаку на порт, объекты гражданской инфраструктуры или высадить десант. О значимости комплекса в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Усиление Каспийской флотилии

В Дагестане прошла торжественная передача БРК «Бал» Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«БРК «Бал» предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии», — говорится в сообщении.

Расчеты БРК «Бал» могут вести ракетную стрельбу залпами или осуществлять одиночные пуски в заданное время. Большую часть времени ракета летит над поверхностью моря, затрудняя таким образом ее перехват.

Иванов: из-за систем «Бал» никому не придет в голову высаживать десант в Дагестане

Одна пусковая установка БРК «Бал» может за считанные секунды произвести залп более чем 50 ракетами.

Мощное оружие

Как отметил Андрей Иванов, сама по себе система «Бал» способна защищать порты и береговую линию не только на Каспии. И все это прекрасно понимают. Система не дает приблизиться вражеским кораблям к берегу, произвести атаку на порт, объекты гражданской инфраструктуры или высадить десант. Это очень мощное оружие.

«Представьте, судно неприятеля подходит на достаточно большом расстоянии к берегу и начинает обстрел. Сколько в истории было случаев, когда с моря были атакованы города. И речь может идти далеко не только об уничтожении военных объектов, но просто как об акции устрашения. Но с такой системой как «Бал» все подобные планы оказываются просто тщетными. Учитывая, что конфликтов в море потенциально очень много в мире, система «Бал» может представлять интерес для многих стран. Вообще, система может стать для России не только свидетельством окрепшей оборонной мощи, но фактором геополитики, как уже стали, например, наши системы ПРО С-400», — пояснил Андрей Иванов.

Иванов: из-за систем «Бал» никому не придет в голову высаживать десант в Дагестане

По словам эксперта, сам по себе факт переговоров с той или иной страной о продаже С-400 вызывает буквально бурю эмоций на международной арене. При этом у Китая есть проблемы со спорными островами в Юго-Восточной Азии, а американцы постоянно намекают на то, что их флот готов противостоять Китаю. С системами «Бал» все угрозы Вашингтона уже не будут звучать так грозно, как сегодня.

«Или, скажем, с помощью систем «Бал» можно будет защитить берега КНДР, если те же американцы вдруг вздумают вместе с японцами шантажировать Пхеньян. Думаю, что и Иран не откажется от таких систем. Так вот сам факт переговоров о том, что Россия может кому-то такие системы поставить, будет иметь очень сильное воздействие. Конечно, пока система должна пройти необходимую апробацию. И для этого логично выбрано Каспийское море. Прикаспийские государства имеют хорошие отношения с Россией, никому не придет в голову высаживать свой десант или обстреливать города в Дагестане», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт уверен, что после успешных исследований «Бал» будет во всех других флотах. Система прикроет и Севастополь, и Северный морской путь. А потом станет сильным инструментом геополитического влияния Москвы, заключил Андрей Иванов.

БРК «Бал» расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью полета в несколько сотен километров.

В то же время российские комплексы «Панцирь-С» за все время своего боевого применения сбили примерно 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных уголках мира. В Сирийской Арабской Республике работают две группировки «Панцирей»: на авиабазе «Хмеймим» и у сирийской армии.

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