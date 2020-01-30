Замглавы Минкомсвязи РФ Волин заявил, что штрафы для Facebook и Twitter лучше блокировки

Москва, 30 января. Крупные штрафы для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных представляют собой гораздо более эффективные меры, чем блокировка. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

«Мы считаем, что штрафы — куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компания работает [в России], придется заплатить», — объяснил он.

Волин добавил, что штраф с нарушителя можно взыскать и за пределами РФ при условии, что компания работает на территории страны и получает с российского рынка определенные деньги.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич призвал Роскомнадзор обратиться в суд с исками на социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube и внести компании в реестр нарушителей персональных данных, отметив, что западные соцсети систематически пренебрегают правилами хранения и обработки данных российских пользователей.

Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении требований об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей, поскольку после направленного в конце декабря 2018 года запроса об итоговом документе конкретного ответа от соцсетей не получил.

В конце января 2019 года российское надзорное ведомство инициировало в отношении компаний административное производство. За неисполнение закона суд оштрафовал Facebook и Twitter на три тысячи рублей. Глава РКН Александр Жаров отмечал, что компаниям было дано девять месяцев для локализации базы данных российских пользователей в РФ. Этот срок истек в начале января 2020 года.