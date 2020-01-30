Звезда «Джокера» назвал великолепным пранк Вована и Лексуса

Москва, 30 января. Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Видеозапись опубликована на YouTube-канале пранкеров.

Роль Греты исполнила знакомая пранкеров, пожелавшая остаться неизвестной, сообщил Вован в интервью РИА Новости. Роль отца Тунберг исполнил Лексус. К разговору с «Гретой» звезда «Джокера» подключил свою возлюбленную, актрису Руни Мара.

«Грета» рассказала голливудским звездам, что планирует запустить новую кампанию «Звезды спасут Землю», посвященную правам животных в сельском хозяйстве. Феникс заверил шведку, что они с Мара готовы оказать любую возможную помощь.

«Шведская активистка» рассказала, что хотела бы сняться в продолжении «Джокера», в ответ Феникс пообещал поговорить с режиссером, если решат снимать сиквел. Она также попросила актера рассмеяться как его герой из кинокартины, чтобы друзья ей потом завидовали.

«Это непросто. Я уж и забыл, как это делается», — сказал 45-летний актер, но после уговоров все же рассмеялся.

«Отец» шведской активистки попытался повторить смех Феникса, но дочь указала родителю на плохую актерскую игру. После чего раздались выстрелы.

После небольшой паузы Феникс понял, что это был пранк, и заявил, что это было великолепно. Он поблагодарил пранкеров, отметив, что теперь, «возможно, он будет заикаться».