Эксперт Юшков рассказал, при каких условиях нефть будет стоить 183 доллара

Управление по энергетической информации Минэнерго США прогнозирует, что к 2050 году цена нефти марки Brent может достигнуть 183 долларов за баррель. Но по мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, этот прогноз фантастический.

Ежегодный долгосрочный прогноз специалистов Минэнерго США составлен с учетом возможных высоких издержек добычи нефти и низкой доступности ресурсов. Если в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем не произойдет изменений, то стоимость нефти марки Brent может составлять 105 долларов за баррель, говорится в отчете. А если издержки добычи будут низкими, а доступность ресурсов — относительно высокой, то цена нефти может и опуститься до 46 долларов за баррель.

«Любые прогнозы на 2050 год — это гадание на кофейной гуще. Никто не знает, что произойдет через 30 лет, какая будет цена нефти, каким будет уровень долларовой инфляции и так далее. То есть озвученные экспертами Минэнерго США цифры — это, кончено, фантастика», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Игорь Юшков.

При этом эксперт напомнил, что западные аналитические структуры, как правило, наоборот, прогнозируют падение спроса на нефть и, соответственно, ее удешевление.

«Западные аналитики часто говорят, что к 2050 году мир перейдет на возобновляемые источники энергии, нефть окажется никому не нужна и будет очень дешевой. Поэтому весьма любопытно, что статистическое подразделение американского Минэнерго предвещает через 30 лет столь высокую цену на нефть, которая будет выгодна России и арабским странам», — заметил Игорь Юшков.

По его мнению, предпосылкой к тому, что нефть будет стоить 183 доллара за баррель, может быть истощение «сланцевой революции» и возвращение США к крупному импорту нефти.

«Вероятно, делая такой прогноз, американские аналитики подразумевали и то, что другие страны, например, Венесуэла, существенно сократят или вовсе прекратят нефтедобычу, и топливо будет добываться только из труднодоступных месторождений, например, на шельфах. То есть себестоимость ресурса повысится из-за этого. Вот с такими допущениями прогноз, о котором мы говорим, может казаться реалистичным. Но все равно — с большой натяжкой», — объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Игорь Юшков напомнил, что для России лучше, если нефть дорожает.