Израильтянка Наама Иссахар покинула колонию. События дня. ФАН-ТВ

Освобождение Иссахар Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу. В ночь на 30 января ее выпустили из колонии в Московской области. Адвокат девушки рассказал, что сегодня она должна улететь в Израиль вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он, к слову, уже прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. За решеткой Наама Иссахар находилась меньше года. Ее задержали в апреле 2019-го в московском аэропорту Шереметьево. У девушки обнаружили почти 10 граммов гашиша. В октябре израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств. Накануне Владимир Путин подписал указ о помиловании девушки. Президент Израиля Реувен Ривлин отметил поступок своего коллеги. В Twitter он поблагодарил российского лидера за сострадание и мудрость в этом решении.

Индексация соцвыплат Пособия и выплаты для льготников с 1 февраля вырастут на 3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Поддержку, в том числе, получат ветераны, инвалиды, люди, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Добавим, такая индексация проводится раз в год и зависит от роста потребительских цен за прошлый год.

Выборы главы Чувашии В Чувашии назначили выборы главы региона. Они состоятся 13 сентября. До этого времени исполнять обязанности губернатора республики будет Олег Николаев. Прежнего главу республики Михаила Игнатьева отправили в отставку после серии скандальных историй. Последняя — самая громкая. В сети появилось видео, как Игнатьев, можно сказать, заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной машины. Общественность этот поступок сразу осудила, за нарушение этических норм главу региона исключили из партии «Единая Россия». А накануне президент Владимир Путин уволил Игнатьева в связи с «утратой доверия».