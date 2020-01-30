Нетаньяху от всего сердца поблагодарил Путина за быстрое решение освободить Иссахар

Москва, 30 января. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху от всего сердца поблагодарил президента России Владимира Путина за быстрое решение освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную за контрабанду наркотиков.

Девушка, помилованная российским лидером, покинула колонию в Московской области.

«Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это – то, что трогает нас всех», — сказал Нетаньяху.

Иссахар задержали 9 апреля прошлого года в московском аэропорту «Шереметьево», где она делала пересадку на рейсе Дели — Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. Ее багаж привлек внимание служебной собаки. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли у девушки почти 10 граммов гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Подмосковья признал девушку виновной в совершении преступления по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств и назначил 7,5 года колонии общего режима.

Неделю назад президент РФ посетил Израиль, где провел встречу с матерью осужденной Яффой Иссахар и заверил ее, что «все будет хорошо». В воскресенье девушка подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении. Путин подписал документ.

Мать Иссахар призналась, что ждет момента, когда сможет снова обнять дочь. Она поблагодарила президента России за его решение.