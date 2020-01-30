Мишустин объяснил распределение обязанностей между вице-премьерами

Москва, 30 января. Распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким, способным корректироваться в зависимости от задач. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он сообщил, что утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства.

«Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить — кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач», — объяснил глава Кабмина РФ на заседании правительства.

Поручения будут распределяться среди девяти человек, поскольку ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, у премьер-министра РФ будет девять заместителей, в том числе один первый, напоминает «Газета.ru». Роль первого вице-премьера выполняет экс-помощник главы государства Андрей Белоус.

Накануне Мишустин распределил между своими замами сферы ответственности. В частности, стало известно, что курированием разработки бюджета, налоговой политики и управлением госдолга займется глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Вопросы обороны, ОПК, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества будут находиться в ведении вице-премьера Юрия Борисова.