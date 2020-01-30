Москва, 30 января. Россия приостановила оформление электронных виз для граждан КНР с 30 января в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда <...> через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали россиян не ездить в Китай без крайней необходимости. Также в МИД попросили всех граждан РФ, находящихся в КНР, связаться с российским посольством по телефону или электронной почте и предоставить свои контактные данные. Кроме того, пребывающие в Китае россияне могут зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД РФ. В ведомстве уточнили, что данные понадобятся, если возникнет необходимость экстренной связи.

Напомним, первые случаи коронавируса (2019-nCoV) были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Жертвами инфекции стали уже 170 человек, а число заболевших приближается к восьми тысячам.

На данный момент случаев заболевания в России не зафиксировано. Чтобы не допустить распространения коронавируса, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии границ с Китаем на Дальнем Востоке, передает НСН.

Для предотвращения эпидемии принимаются и другие меры. Например, Мостуризм потребовал от столичных отелей ежедневно сообщать о числе туристов из КНР, а также делиться статистикой их обращений за медпомощью, пишет РИАМО.