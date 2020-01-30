Мишустин распорядился закрыть границы РФ на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Москва, 30 января. Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ]», — сказал Мишустин, выступая на заседании кабмина.

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. По последним данным, число заболевших превысило 7,7 тысячи человек, не менее 170 человек скончались.

Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Он, распространяясь, разрушает бронхи и альвеолы. Человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания

Ранее в четверг Министерство здравоохранения России обнародовало список лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции.