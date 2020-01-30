Россиянка показала пустой город Ухань, где началась вспышка эпидемии коронавируса

Ухань, 30 января. Граждан РФ в настоящее время не эвакуируют из пустого китайского города Ухань, где началась вспышка эпидемии нового коронавируса.

Как рассказала телеканалу «360» Полина Данданова, соотечественники продолжают сохранять спокойствие, но «становится все страшнее, поскольку число заболевших растет».

«Изначально посольства собрали данные, кто мы, фамилии, чем занимаемся. Я лично приехала сюда по рабочей визе, работать в китайском театре, успела отработать месяц», — сказала россиянка.

В посольстве России в КНР подчеркнули, что оказывают оперативную поддержку россиянам, но решение об эвакуации должен принять правительственный штаб.

Случаи заражения новым коронавирусом уже зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах. китайский вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, жар и сухой кашель. По мнению специалистов, новый китайский вирус может появиться на территории России в середине февраля.