Москва, 30 января. Продюсер, создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров представил голографическую версию актрисы Людмилы Гурченко во время кастинга нового реалити-шоу «Битва престолов».

Отмечается, что согласие на такой эксперимент дал вдовец народной артистки СССР Сергей Сенин. Комисаров побеседовал с 3D-фигурой умершей актрисы перед публикой. Он задал ей несколько вопросов.

При этом на вопрос о своем самочувствии Гурченко ответила, что «здорова как никогда — ничего не болит».

Как пишет «Собеседник», голографическая Гурченко станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов», «ожившая» Гурченко будет вести новое шоу создателя «Дома-2». Кроме нее, шоу будут вести 32-летняя актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и 19-летняя блогерша Дарья Зотеева, больше известная под псевдонимом Инстасамка.

Ранее артист Станислав Садальский посвятил Людмиле Гурченко пост на своей странице в Instagram. Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Садальский рассказал о последних часах ее жизни. Особое внимание он посвятил странному сну ее друга Сергея Сенина.

Во сне Сенина Гурченко, которая уже 1,5 месяца не могла передвигаться из-за перелома шейки бедра, внезапно встала. Актриса сделала всего несколько шагов. Садальский отметил, что буквально через пару часов артистки не стало.

По словам Садальского, друг пытался реанимировать Гурченко, он вызвал скорую помощь. Врачи приехали только через 20 минут после вызова. Причиной задержки оказались пробки. Медики сделали все, что могли: водитель даже срезал путь и пошел на риск, развернувшись в неположенном месте на Садовом кольце.