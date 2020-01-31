Корреспондент ФАН побывал в освобожденном от боевиков Маарет-ан-Нумане

Дамаск, 31 января. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в освобожденном от боевиков сирийском Маарет-ан-Нумане, втором по величине в провинции Идлиб. Город расположен на международной дороге Алеппо — Дамаск, самой важной дороге в республике, известной как (M5).

Напомним, что пару дней назад сирийская правительственная армия взяла регион под свой контроль, выбив оттуда боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Вместе с Маарет-ан-Нуманом были освобождены два других населенных пункта — Вади-эль-Дейф и Аль-Хамидия.

В данный момент бойцы САА укрепляют свои позиции сразу в трех направлениях, а именно — в восточном, северном и южном районах, после освобождения города Кафр-Рума также идет движение по западной стороне.

По словам военного источника ФАН, армия Дамаска взяла под свой контроль Маарет-ан-Нуман и еще 28 сирийских городов и деревень в южной части Идлиба. Тем не менее, армия продолжает преследовать оставшиеся в регионе незаконные вооруженные группировки, пока вся сирийская земля не будет очищена от терроризма под разными названиями.

Город Маарет аль-Нуман является одним из наиболее важных районов для вооруженных группировок в Идлибе, поскольку в нем сосредоточено большое количество боевиков «Джебхат ан-Нусры» и союзным ей группировкам. В первую очередь благодаря важному географическому положению, которое давало джихадистов оборонительное военное преимущество над окрестностями Идлиба.

Стоит отметить, что в октябре 2012 года город Маарет ан-Нуман вышел из-под контроля сирийского государства после неоднократных попыток захвата со стороны вооруженных группировок, после ожесточенных боев, продолжавшихся около 4 дней, террористы были вынуждены бежать в сторону севера, в направлении города Серакиб и города Ариха на северо-западе провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.