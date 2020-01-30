Маликова отреагировала на комментарии «диванных критиков» снимком в сексуальном образе

Москва, 30 января. Российская певица и актриса Инна Маликова ответила подписчикам, которые критикуют ее за откровенные наряды, неподобающие возрасту. 43-летняя артистка опубликовала новое фото в сексуальном образе на своей странице в Instagram.

«Ох уж эти знатоки, которые точно знают, в каком возрасте и что нужно носить. Какая должна быть длина юбки и высота каблука. Неужели нельзя выложить фото и остаться без мнения диванных критиков?» — написала младшая сестра певца Дмитрия Маликова.

По словам, артистки, комментарии с критикой только «подогревают» ее и побуждают выкладывать новые снимки, которые могут вызвать бурное обсуждение. Маликова отметила, что без хейтеров ей было бы скучно.

«Но вдохновляет, конечно же, добро и позитив, которого у меня значительно больше!» — сообщила певица.

Однако пост Инны Маликовой вызвал новую порцию критики.

«Прям разочаровала. Пост в стиле Волочковой. «Нате вам назло», — написала svetlana.frosik2018.

«Инна, я вас ценю за изысканный вкус, но этот look не для вас», — прокомментировала elvirchik52.

«А откуда взялся такой эпитет к слову критик — диванный? Вы считаете, что люди не работают, а лишь сидят на диване в телефоне? Вы находите время для постов между своими делами. Мы тоже находим время заглянуть в телефон, а на самом деле работаем», — возмутилась lesnaiaaliona.

Однако многим образ Маликовой пришелся по вкусу.

«С вашей стройной фигурой и юной внешностью короткие юбки и блестящие лосины вполне органично смотрятся», — отметил lexxxus84.

«Инна — цветущая, задорная, молодая девчонка с хорошей фигурой и одевается соответственно», — поддержала артистку ericssonata.