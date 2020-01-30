Маликова отреагировала на комментарии «диванных критиков» снимком в сексуальном образе

Москва, 30 января. Российская певица и актриса Инна Маликова ответила подписчикам, которые критикуют ее за откровенные наряды, неподобающие возрасту. 43-летняя артистка опубликовала новое фото в сексуальном образе на своей странице в Instagram.
«Ох уж эти знатоки, которые точно знают, в каком возрасте и что нужно носить. Какая должна быть длина юбки и высота каблука. Неужели нельзя выложить фото и остаться без мнения диванных критиков?» — написала младшая сестра певца Дмитрия Маликова.
По словам, артистки, комментарии с критикой только «подогревают» ее и побуждают выкладывать новые снимки, которые могут вызвать бурное обсуждение. Маликова отметила, что без хейтеров ей было бы скучно.
«Но вдохновляет, конечно же, добро и позитив, которого у меня значительно больше!» — сообщила певица.
Однако пост Инны Маликовой вызвал новую порцию критики.
«Прям разочаровала. Пост в стиле Волочковой. «Нате вам назло», — написала svetlana.frosik2018.
«Инна, я вас ценю за изысканный вкус, но этот look не для вас», — прокомментировала elvirchik52.
«А откуда взялся такой эпитет к слову критик — диванный? Вы считаете, что люди не работают, а лишь сидят на диване в телефоне? Вы находите время для постов между своими делами. Мы тоже находим время заглянуть в телефон, а на самом деле работаем», — возмутилась lesnaiaaliona.
Однако многим образ Маликовой пришелся по вкусу.
«С вашей стройной фигурой и юной внешностью короткие юбки и блестящие лосины вполне органично смотрятся», — отметил lexxxus84.
«Инна — цветущая, задорная, молодая девчонка с хорошей фигурой и одевается соответственно», — поддержала артистку ericssonata.
«Инночка, доброе утро. Шикарно выглядите! И никого не слушайте. Ваша фигурка просто прелесть.Так держать!» — прокомментировала 1974sergeevna.