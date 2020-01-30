Facebook обманывает пользователей, скрытно составляя на каждого «досье»

Москва, 30 января. Американская компания Facebook должна быть привлечена к ответственности за противоправные деяния, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Жителям Иллинойса удалось добиться многомиллионного штрафа, который Facebook выплатит за нарушение правил сбора биометрических данных. Американская компания скрытно собирает данные пользователей не только через социальную сеть, но также посредством партнерских ресурсов. Таким образом, Facebook обманным путем имеет досье на каждого.

«Это реально современный «большой брат», – цитирует Малькевича «ПолитЭксперт».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обратил особое внимание на то, как пренебрежительно Facebook относится к России и ее жителям. По его словам, американская компания игнорирует запросы россиян, которые были без объяснений заблокированы, а их посты удалены.

Малькевич считает, что исправить ситуацию помогло бы представительство Facebook в России.

«Мы должны обязать и принудить их открыть офис в России, Facebook rus какой-нибудь, и заниматься работой в нашем правовом поле», – предложил он.

В заключение Малькевич не исключил, что Facebook и дальше будет игнорировать российское законодательство, и не станет с 1 февраля хранить данные на территории РФ.

Напомним, компания на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику. Она использовала методы идеологической цензуры, а также осуществляла вмешательство в российские выборы.

Facebook блокирует аккаунты российских органов государственной власти и граждан, отказывается хранить персональные данные россиян на территории РФ, не предоставляет информацию российским компетентным органам, как того требует законодательство, а также отказывается официально регистрироваться на территории России в качестве налогоплательщика и распространителя информации.

Ранее ФЗНЦ призвал Роскомнадзор обратиться в суд с исками против социальных сетей Facebook, Twitter и YouTube, зарегистрированных в США и нарушающих нормы законодательства РФ.