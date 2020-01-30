Юрий Кот: Курс на русофобию приведет к распродаже Украины по кусочкам

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Владимира Зеленского за невыполненные предвыборные обещания. Она отметила, что закон о госязыке так и не был пересмотрен. По словам пресс-секретаря Всемирного русского народного собора Юрия Кота, Зеленский не только «всех обманул и кинул», но и является продолжателем дела бывшего главы Украины Петра Порошенко по части русофобии.

В прошлом году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни. Зеленский обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. Кроме того, после вступления в должность глава государства пообещал защищать украинский язык.

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан». Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел — «Армия, мова, вира» бодро шагают по стране», — подчеркнула Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Политик указала, что вместо ревизии закона, появляются новые акты, продолжающие раскалывать украинское общество. По ее словам, примером этому стал закон об образовании на Украине.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — сказала она.

Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Зеленский был избран на пост президента для того, чтобы быть «прикрытием» или «говорящим попугаем», а не воплощать в жизнь свои предвыборные обещания.

«При этом Елена Лукаш — уважаемый человек, и с ее стороны неудивительны такие обличительные и обвинительные замечания в адрес Зеленского, — отметил Кот. — В свое время она и я призывали поддержать Зеленского в борьбе против Порошенко. Но на самом деле Владимир всех обманул и кинул. Ему поверили многие люди не из-за того, что он внесистемный, а потому что он заявил одну очень важную фразу, с помощью которой всех обманул: «я не буду держаться за свое кресло, я не буду держаться за свой рейтинг, для меня главное — произвести изменения». Но сейчас мы видим, по факту, что он держится за кресло и рейтинг, а также никоим образом не собирается ничего менять. Наоборот, он является продолжателем дела Порошенко по части русофобии».

К тому же президентом он стал благодаря поддержке русскоязычного электората, который проживает на юго-востоке и в центре Украины, замечает эксперт.

«Пускай посмотрит цифры, которые ему дал юго-восток. Они ведь больше всего в него поверили, а он «вытер ноги» именно об этих людей. А сейчас он отбирает возможность у наших детей говорить на русском языке, а также учить их ему. Здесь уже нет никакого смысла взывать к его совести или надеяться, что он скажет: я был не прав. Нет, это не тот человек», — отметил собеседник ФАН.

В связи с этим Кот предлагает украинскому народу объединиться в борьбе против Зеленского и «соросят».

«Когда был Порошенко, то в той или иной степени он еще сдерживал эту ораву мерзавцев, которые умеют только болтать. Сейчас Зеленский не только привел их к власти, но и стал частью этого. При этом от этого пятна позора он уже не отмоется никогда. Нельзя позволить им распродать украинскую землю, нельзя дать им закрыть русскоязычные школы на Украине. Поэтому, если сегодня украинский народ не объединится ради самосохранения, то такие, как Зеленский, уничтожат нашу страну, распродав ее по кусочкам», — указал политолог.

Напомним, в январе этого года Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. При этом национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.

Ранее в июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный Петром Порошенко.

В сообщении российского МИД говорится, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, на Украине ничего не изменилось. По данным ведомства, Украина новым законом об образовании продолжает насильственную украинизацию населения.