Российские военные медики спасли раненную в Сирии журналистку RT

Москва, 30 января. Российские военные медики спасли жизнь корреспондентке телеканала RT Вафе Шабруни, получившей минно-взрывное ранение во время работы в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Накануне сотрудница RT пострадала при взрыве мины в сирийском городе Маарат-эн-Нуман, провинция Идлиб.

«По решению министра обороны Сергея Шойгу военные медики российской группировки войск в Сирии незамедлительно прибыли в городскую больницу Хама», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в медучреждении Шабруни была оказана неотложная помощь. После ее получения корреспондентка в сопровождении российских военных врачей была доставлена в военный госпиталь на авиабазе «Хмеймим», где в течение ночи ей проводилась комплексная терапия.

Кроме того, состоялись два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

В настоящее время состояние Шабруни военные медики оценивают как тяжелое стабильное. Прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию «для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений».

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу за спасение журналистки.

«Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо», — написала она в своем Telegram.

Симоньян подчеркнула, что глава российского оборонного ведомства «в течение минут» распорядился отправить помощь пострадавшей девушке.

Напомним, журналистка RT Вафа Шабруни готовила в Идлибе репортаж о складах с оружием, которые боевики бросили при отступлении. Во время проведения съемок один из снарядов взорвался и ранил сотрудницу СМИ.

Идлиб является единственным регионом Сирии, который продолжает оставаться в руках боевиков на протяжении семи лет. Ранее в нем была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях САР.