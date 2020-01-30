Москва, 30 января. Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева показала себя накрашенной после инцидента с репортерами телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Снимки она опубликовала в социальной сети Instagram.

Ранее на телеканале «Россия-1» вышел выпуск, в котором журналисты рассказали, как Ирина Отиева якобы «не выходит из дома и готовится к смерти». Программа была посвящена исчезновению артистки со сцены. На экранах Отиева появилась в домашней обстановке и без косметики, в то время как закадровый голос Малахова перечислял ее былые заслуги. Малахов при этом заявил, что она пристрастилась к спиртному, ведет затворническую жизнь и находится на грани жизни и смерти.

Чтобы убедить поклонников в предоставлении Малаховым ложной информации, Отиева показала в социальной сети, как выглядит, когда наносит косметику. Отиева показалась с ярким макияжем после скандального эфира с Малаховым.

«Мое главное достояние — то, что я работала на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом и еще со многими музыкантами», — написала она.

Ранее Отиева назвала «мерзостью и провокацией» выпуск программы «Прямой эфир», героиней которого она стала. Певица отметила, что в день, когда к ней пришли сотрудники программы «Прямой эфир», она очень плохо себя чувствовала. Кроме того, именно в этот день она ждала гостей, в результате чего звонок в дверь для нее не был неожиданностью.

На защиту певицы Ирины Отиевой после скандального выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» встал российский актер Станислав Садальский. Он посвятил ей пост в Instagram. Актер сравнил современную эстраду с «котлом», в котором «варятся овощи без цвета и вкуса».