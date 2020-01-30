Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели супруга и 13-летней дочери  

Лос-Анджелес, 30 января. Ванесса Брайант впервые высказалась о гибели своего мужа, защитника «Лейкерс» Коби Брайанта и дочери Джианны. Соответствующий пост вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала в Instagram.

Ванесса поблагодарила миллионы поклонников и фанатов за поддержку и признала, что она была ей очень необходима.

«Мы абсолютно опустошены внезапной потерей моего любимого мужа Коби, замечательного отца, и моей прекрасной маленькой Джианны», — написала Брайант.

Она также выразила соболезнования семьям погибших вместе с экс-баскетболистом и подчеркнула, что невозможно описать ту боль, которую она испытывает. Вопреки всему, указала Ванесса, она будет бороться дальше, поскольку «Коби и Джиджи сияют, чтобы осветить путь».

Пятикратный обладатель Кубка Ларри О’Брайена Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на молодежный баскетбольный матч. Как сообщал НСН, из девяти пассажиров никто не выжил.

Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных на планете. По словам очевидца авиакатастрофы, перед крушением судно летело очень низко. Кроме того, сообщалось, что в это время над местностью навис густой туман. По мнению экспертов, допустил непростительную ошибку пилот Ара Зобаян, который управлял вертолетом. Как отмечают специалисты, в такие моменты летчик не понимает, «где верх, а где низ», указывал «Царьград».

У спортсмена остались супруга Ванесса и три дочери. По сообщению портала TMZ, в последний день перед гибелью Коби вместе с трехлетней Бьянкой посетили торговый комплекс Fashion Island в Ньюпорт-Бич.