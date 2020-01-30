Сирия, 30 января. Нападение террориста-смертника в Идлибе. В Хаме ВВС Сирии оттесняют боевиков в долину Аль-Габ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по опорным пунктам радикалов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Хамы, по неподтвержденным данным, нанесли потери под Маарет-ан-Нуманом на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ударами с курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направила к позициям сирийской армии и союзных бойцов террориста-смертника в Идлибе.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила о контрнаступлении на позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо и убийстве нескольких военнослужащих САА.

Провинция Алеппо

Как заявляют боевики из состава «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир», в ходе ночных боев с отрядами сирийской армии и союзных сил, им удалось частично занять окрестности города Хан-Туман и позиции у завода по производству булгура. Боевики также заявили о десятках убитых и раненых военнослужащих САА в ходе столкновения у поселков Аль-Караси и Аль-Хамира к югу от города Алеппо. Джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщили через подконтрольное им новостное агентство «Ибаа», что им удалось задержать наступление сирийской армии у деревни Ас-Сахафин. Как сообщает источник, контратаку радикалов поддержали их союзники из «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Провинция Идлиб

После успехов сирийской армии на идлибском фронте, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о попытке контратаки на позиции правительственных сил в окрестностях города Маарет-ан-Нуман. Как передает медиаресурс «Ибаа», террорист в поясе смертника атаковал позиции сирийской армии и союзных сил на городской окраине. Согласно заявлению джихадистов, несколько бойцов погибли, еще пара получили ранения. Официальные СМИ пока не подтверждают заявление боевиков. Напомним, сирийская армия освободила стратегический город на юге провинции Маарет-ан-Нуман 28 января, но радикалы не оставляют попытку перезанять его окрестности.

Ожесточенные боестолкновения между отрядами вооруженной оппозиции и правительственными силами также отмечаются на фронте у поселения Маар-Дабс к югу от города Идлиб. Как передает агентство Step News, стороны обмениваются ракетно-артиллеристскими ударами.

Провинция Хама

На севере провинции в приграничной с Идлибом зоне также отмечаются боестолкновения между отрядами джихадистов и правительственной армией. У поселка Ас-Сармания стороны также обменялись ударами из тяжелой артиллерии, как сообщает медиаресурс Baladi Network. С воздуха сирийскую армию поддерживает авиация ВВС Сирии. С воздуха были сброшены бомбы на укрепления боевиков в окрестностях Ас-Сармании, а также по их укрытиям в районе долины Аль-Габ. Сведенья о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока что уточняются.

Провинция Хасака

На севере Хасаки продолжились вылазки курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) в зоны контроля турецкой армии и союзных сил. Как сообщает Twitter-канал Rojava Network, очередное столкновения отряда курдских боевиков с бойцами лояльных Анкаре фракций произошло на этот раз в предместьях поселка Умм-аль-Каф. Бойцы открыли по укрытиям SDF огонь из пулеметов, вынудив их отступить.