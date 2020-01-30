Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса лекарства

Москва, 30 января. Министерство здравоохранения РФ назвало лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Список появился на официальном сайте ведомства.

В перечне указаны три препарата: противовирусное средство Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции, и рекомбинантный интерферон бета-1b, который используют для изменения течения рассеянного склероза.

«Медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции проводится в первые 48 часов после контакта с больным», — уточняется в рекомендациях министерства.

Напомним, новый вид вируса 2019-nCoV зафиксировали в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань. Он адаптировался для передачи между людьми и уже распространился далеко за пределы страны: случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Японии и других государствах.

Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания. По состоянию на 30 января, жертвами нового коронавируса стали 170 человек, количество зараженных превысило 7,7 тысячи граждан.

В России пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Пациентов с подозрением на 2019-nCoV немедленно доставляют в медицинские учреждения и тщательно обследуют.