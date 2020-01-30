Отец Децла требует ДНК-тест на родство с внуком

Москва, 30 января. Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони. Об этом он заявил в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Толмацкий рассказал о напряженных отношениях с вдовой сына Юлией Киселевой. По его словам, женщина скрывается с Тони и пытается вести войну за наследство легендарного хип-хоп-исполнителя.

Отец рэпера признался, что сомневается в родстве с внуком из-за того, что музыкант не был записан в графе «отец» в свидетельстве о рождении ребенка. При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не отказывается от внука.

Толмацкий также сообщил, что из-за влияния Киселевой сын в течение 15 лет отказывался с ним разговаривать. По его словам, он неоднократно приглашал рэпера с сыном в гости, звонил, но Децл «все время говорил, что не может, потому что Юля будет против», указала «Газета.ру».

Напомним, Децл скончался на 36-м году жизни в ночь на 3 февраля 2019 года. Артист давал концерт в одном из ночных клубов Ижевска. После выступления он почувствовал себя плохо, медики пытались завести сердце исполнителя, но их попытки не увенчались успехом. Согласно официальным данным, Децл умер в результате острой сердечной недостаточности, напомнил «Царьград».