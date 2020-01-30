Манукян призвал не церемониться с Facebook, Twitter и YouTube и гнать их из России

Пора положить конец систематическим открытым и наглым нарушениям российского законодательства со стороны зарегистрированных в США интернет-ресурсов Facebook, Twitter и YouTube. Они не только проводят политику жесткой идеологической русофобской цензуры, но и пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных россиян. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Норма, а не исключение

Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook согласилась выплатить 550 миллионов долларов компенсации, чтобы в досудебном порядке замять скандал из-за незаконного использования соцсетью технологии распознавания лиц на фотографиях.

Александр Малькевич напомнил, что такие скандалы для Facebook скорее норма, чем исключение. Глава ФЗНЦ также отметил, что в России уже есть прецеденты противостояния подобному беспределу.

Так, в 2016 году Роскомнадзор заблокировал принадлежащий корпорации Microsoft интернет-ресурс Linkedin.com за незаконное использование его владельцами персональных данных россиян. Российские власти вынуждены были пойти на крайние меры, поскольку Microsoft игнорировал все требования и предупреждения, как, собственно, постоянно поступают и владельцы Facebook, Twitter и YouTube.

«Считаю, с Facebook, Twitter и YouTube пора поступить по аналогии с Linkedin. Во всяком случае, пора начинать строго с них спрашивать», — написал Малькевич.

Глава ФЗНЦ отметил, что фонд уже обратился в Роскомнадзор с требованием подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube.

Хватит церемониться!

Эксперт комиссии Общественной палаты по СМИ, блогер Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что прецеденты, когда компанию Facebook удавалось жестко наказать, хотя бы деньгами, уже были.

«По факту нарушений социальной сетью Facebook прав граждан жители штата Иллинойс заставили эту компанию выплатить им более полумиллиарда долларов, — отметил Манукян. — А мы почему-то играем с американскими интернет-ресурсами в неслыханное благородство, вместо того, чтобы просто действовать по закону. Нас в Facebook блокируют, закрывают нам рот, устраивают настоящую цензуру. Где аккаунт ФАН, у которого было несколько сот тысяч подписчиков?! Заблокирован! Почему аккаунт Рамзана Кадырова деактивирован?! Что это, если не настоящая цензура, запрещенная российской конституцией?! Facebook позволяет себе вводить незаконные санкции против российских политиков, общественников, юридических лиц, а мы с ними церемонимся!»

Манукян поддержал обращение ФЗНЦ в Роскомнадзор и предложил принять к американским соцсетям жесткие меры.

«Не хотят по-хорошему — будет по-плохому! — заявил собеседник ФАН. — Если они позволяют себе разные бесчинства, надо гнать их из России! Такие выходки, как вечная блокировка аккаунта за поздравление россиян с днем освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков (как было со мной в Twitter), не должны оставаться безнаказанными. Так что считаю, что и Twitter в России делать нечего».

Недавно эту скандальную историю даже обсуждали в Берлине в рамках европейского клуба, рассказал Манукян.

«Все участники мероприятия, а в их числе были и депутаты Бундестага, были просто шокированы подобным поведением Twitter. А что происходит с YouTube? Здесь уже лично меня шокируют порядки, которые там царят. Певец Игорь Наджиев рассказал мне, что на этом хостинге какие-то мутные иностранные конторы мошенническим образом крадут авторские права у реальных людей и присваивают их себе, попутно зарабатывая на этом. И знаете, как реагирует YouTube? Просит реальных правообладателей связаться с мошенниками и договориться с ними! Пора прекратить эту порочную практику западных интернет-ресурсов! Не хотят нормально работать в России — значит, пора закрыть им доступ в нашу страну!» — эмоционально резюмировал Манукян.

Интервью с Игорем Наджиевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее подало иск к компании Facebook Inc по месту ее юридической ответственности — в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (Сан-Франциско, США). Основанием для иска стала блокировка в апреле 2018 года официального аккаунта ФАН в Facebook, что лишило привычного источника достоверной информации сотни тысяч русскоязычных пользователей по всему миру.

Однако американская Фемида оказалась глуха к требованиям сотен тысяч пользователей, наплевала на закон и элементарную справедливость: иск ФАН был дважды отклонен по надуманным поводам. Отметим, руководство Facebook не скрывало и не скрывает, что атака на ФАН была организована исключительно по политическим причинам.